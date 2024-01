Froid en France EN DIRECT : Neuf départements en vigilance orange neige et verglas…

09h59 : Des températures glaciales

Au cours de la journée, des températures ressenties comprises entre -5 °C et -10 °C devraient être observées sur un vaste tiers nord-est, se conjuguant avec des risques de crues dans le Nord et le Pas-de-Calais. « Sur le nord du pays, le vent de Nord-Est accentue l’impression de froid qui s’étend. Les températures nocturnes sont glaciales », ajoute Météo-France.

Il fera de -7 °C à -4 °C degrés dans les Hauts-de-France, le Grand-Est, la Bretagne, l’Auvergne et le Limousin, et de -5 °C à -2 °C degrés sur le reste du territoire, anticipe le service météorologique. Mardi matin, seules la Côte d’Azur et la Corse enregistreront des températures positives, avec des minimales comprises entre 3 et 7 degrés et des maximales de 8 à 14 degrés.

La neige entrera en scène dans la Drôme, l’Isère, l’Ain et le Jura, pour quelques centimètres. Quarante-huit départements sont en vigilance jaune « grand froid » (deuxième niveau sur quatre) et le Nord et le Pas-de-Calais restent en vigilance orange « crues ».