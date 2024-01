Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Clap de fin pour le gouvernement d’Élisabeth Borne. Hier, la Première ministre a présenté sa démission à Emmanuel Macron après vingt mois à Matignon. La question est maintenant de savoir qui va lui succéder à la tête du gouvernement ? Si l’on en croit l’entourage du chef de l’Etat, la réponse devrait être donnée ce matin.

Selon ce même entourage, c’est Gabriel Attal qui tient la corde pour s’installer dans le fauteuil rue de Varenne. En attendant d’en savoir plus, toute la rédaction de 20 Minutes est déjà mobilisée avec un live et des articles pour vous faire vivre cette journée qui s’annonce particulièrement politique.

Le froid continue de s’abattre sur la France. La journée de ce mardi s’annonce même comme la plus glaciale de la semaine dans l’Hexagone. Les départements des Yvelines, de l’Essonne, du Calvados, de l’Orne et de l’Eure ont d’ailleurs été placés en vigilance orange neige/verglas.

« Un axe neigeux s’étend de la région parisienne à la Basse-Normandie. Les quantités de neige tombées sont supérieures à ce qui était attendu. Des plaques de verglas routiers se forment également », a indiqué Météo-France qui a par ailleurs maintenu le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange pour crues. Sur X, le ministre des Transports Clément Beaune a appelé à « la plus grande vigilance ».

Le monde du football pleure une de ses légendes. Franz Beckenbauer est mort dimanche à l’âge de 78 ans. L’annonce, lundi en fin d’après-midi, a soulevé une vague d’émotions à la hauteur de l’empreinte qu’il laisse sur la planète foot. Le Bayern aura été le fil rouge de sa carrière, plus de cinq décennies dans le monde du football au cours desquelles il aura vécu trois vies, une première de joueur dans les années 1960 et 1970, une deuxième d’entraîneur dans la seconde moitié des années 1980, et une dernière de dirigeant dans les années 1990 et 2000.

Vainqueur de la Coupe d’Europe des clubs champions en 1974, 1975, et 1976 avec le Bayern, champion d’Europe en 1972 et du monde en 1974 avec la Mannschaft, Ballon d’Or en 1972 et 1976, Beckenbauer a remporté tous les trophées possibles pour un joueur. Sur le banc d’entraîneur, il a aussi connu la gloire d’un titre de champion du monde en 1990, et des moments plus difficiles comme son éphémère passage à l’Olympique de Marseille de Bernard Tapie.