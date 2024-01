Opération déminage place Beauvau. Le ministre de l’Intérieur doit recevoir, ce mardi matin, les organisations syndicales de la police nationale pour évoquer avec elles l’organisation des Jeux olympiques de Paris. Le sujet est sensible. Pour relever ce « défi » sur le plan sécuritaire, Gérald Darmanin souhaite une « mobilisation exceptionnelle » des forces de l’ordre. Dans un courrier de deux pages adressé aux syndicats de police le 22 décembre et consulté par 20 Minutes, le ministre indique que 100 % des forces de police et de gendarmerie seront sur le pont entre le 24 juillet et le 11 août. Fonctionnaires et militaires pourront poser 10 jours de vacances en dehors de cette période, entre le 15 juin et le 15 septembre. En compensation, il propose de leur verser une prime de 500 euros, « qui pourra être portée à 1.000 euros, voire 1.500 euros si l’engagement est particulièrement exceptionnel ».

Dans sa réponse au ministre, le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police, Grégory Joron, exprime ses inquiétudes. Elles concernent notamment la capacité des policiers à « préserver la cellule familiale » durant les vacances d’été. « Je pense aux agents parents séparés qui craignent de ne pouvoir honorer la garde alternée de leurs enfants et entrevoient le possible réexamen de la décision de justice, aux parents d’enfants handicapés dont les centres spécialisés ferment à cette période », écrit le syndicaliste. Il demande notamment à Gérald Darmanin que les « agents en charge d’enfants scolarisés aient la garantie de congés pendant la période de vacances scolaires ». Il souhaite également le versement d’une prime de 1.500 euros « pour tous les agents de la police nationale ».

« On ne sait pas à quelle sauce les policiers vont être mangés »

Afin de mettre la pression sur le ministère de l’Intérieur, Unité SGP Police-FO mobilise ses troupes ce mercredi en organisant sa « cérémonie d’ouverture », nous indique Linda Kebbab, déléguée nationale du syndicat. « C’est une façon de rappeler au ministre qu’il est temps qu’il nous réponde car les policiers sont vraiment très inquiets. On est à quatre mois du départ de la flamme et on ne sait pas à quelle sauce les policiers vont être mangés », nous explique-t-elle. Quatre bus à impérial partiront de l’Accor Arena vers 9h30 et rejoindront les Invalides en passant par des sites olympiques. Près de 300 policiers devraient prendre part au cortège. « On ne ferme pas la porte à d’autres actions si le ministère ne donne pas suite », insiste Linda Kebbab.

D’autant qu’une autre mobilisation est d’ores et déjà prévue pour le 18 janvier. Elle est menée, cette fois, par un bloc constitué de treize syndicats, dont Alliance et Unsa Police. « Le type d’action et les modalités ne sont pas encore arrêtés. Cela dépendra entre autres de la réunion qui doit se tenir demain (mardi) au ministère », indique à 20 Minutes Eric Henry, délégué national du syndicat Alliance. Les revendications rejoignent celles portées par Unité SGP Police-FO. Elles concernent notamment « les cycles horaires, les modalités d’organisation du travail qui ne sont pas du tout connus », l’obtention d’une « prime spécifique aux JO bien supérieure à celle annoncée par le ministre de l’Intérieur », et un meilleur « accompagnement social » des agents qui ont des enfants à charge, détaille Eric Henry.

« Il y a une vraie colère, et une incompréhension des collègues », souligne-t-il. Il regrette « l’absence de reconnaissance » dans le courrier adressé par Gérald Darmanin, alors que les missions des policiers, dit-il, ont été multipliées ces dernières années.