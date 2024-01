Alors que les agriculteurs allemands ont bloqué de nombreuses routes ce lundi dans leur pays, en France, certains sur les réseaux sociaux affirment qu’un mouvement similaire se prépare dans l’Hexagone. La France « fermera les autoroutes à partir de 8h00 le 9 janvier en solidarité avec les agriculteurs allemands », indique un tweet, partagé 1.100 fois. D’autres pays rejoindraient ce mouvement comme la Pologne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Hongrie, la Suisse.

D’après une autre publication virale, les agriculteurs français se rendraient aux postes frontaliers et dans les villes frontalières. Contacté, le principal syndicat agricole français, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), nous a indiqué qu’il n’appelait pas à manifester ni à bloquer les autoroutes en soutien aux agriculteurs allemands. Vinci Autoroutes nous indique ne pas avoir entendu parler de fermetures d’autoroutes.

Capture d'écran de posts sur X affirmant que les agriculteurs français vont bloquer les autoroutes le 9 janvier. - Capture d'écran/X

Outre-Rhin, les actions ont lieu à l’appel de l’Union des agriculteurs allemands (DBV). Ce lundi, elles se sont généralisées dans et autour des grandes villes allemandes où le trafic a été fortement perturbé, au premier jour d’un mouvement social qui doit se poursuivre jusqu’à lundi prochain.

Dans le pays, la colère des agriculteurs s’était enflammée en décembre, à la suite de la décision du gouvernement de réduire des subventions au secteur en raison d’un rappel à l’ordre des juges constitutionnels portant sur les strictes règles budgétaires de l’Allemagne. Le gouvernement, qui réunit les sociaux-démocrates de Scholz, les Verts et les libéraux a adouci la semaine dernière ses projets pour le secteur agricole en annonçant que l’avantage fiscal accordé sur les quantités de gazole consommées serait supprimé progressivement jusqu’en 2026 et non d’un coup. Mais le compromis est jugé insuffisant par la profession, dont l’action est soutenue par l’opposition conservatrice.