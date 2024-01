Vous avez fait un break avec l’actu ce week-end, on vous livre les cinq infos de ce samedi et dimanche. On anticipe même votre lundi matin.

1. Le Boeing 737 Max est-il un avion maudit ?

Après le décrochage d’un morceau de fuselage sur un Boeing d’Alaska Airlines, vendredi, la plupart des 737 Max 9 sont cloués au sol. On revient sur les nombreuses mésaventures de cet avion.

2. TF1 s’attaque à la matinale avec Bruce Toussaint

La première chaîne lance ce lundi, à 7 heures, « Bonjour ! La matinale TF1 ». Ce nouveau rendez-vous, présenté par Bruce Toussaint, en concurrence directe avec le « Télématin » de France 2 affirme miser sur l’info, les régions et l’esprit de bande pour attirer et garder le public. Aucun objectif n’est affiché officiellement par la chaîne, mais elle espère au moins être dans le sillon des 5 % de part d’audience enregistrés jusque-là sur cette tranche horaire. On vous en dit plus sur « Bonjour ! » ici.

3. Judith Godrèche révulsée par une interview de Benoît Jacquot

L’actrice et le réalisateur ont été en couple, au milieu des années 1980. Elle avait 14 ans, lui 40 ans. Sur les réseaux sociaux, des extraits d’une interview de 2011 de Benoît Jacquot ont été publiés ce samedi. Et ils créent le malaise. « C’était clairement une transgression. […] Une femme comme elle, cette Judith qui avait en effet 15 ans, et moi 40, en principe je n’avais pas le droit. Mais ça, elle n’en avait rien à foutre. Elle, ça l’excitait beaucoup. » La réaction de Judith Godrèche n’a pas tardé.

4. « France made me cry »

Larmes aux yeux, béret façon Emily in Paris sur la tête et visage rougi par l’hiver, une blogueuse américaine a fait part ce vendredi dans une vidéo TikTok vue plus de 4,5 millions de fois de sa profonde déception quant à l’hospitalité française. Tournée dans le paysage bucolique des berges de la Saône à Lyon, la voyageuse dit regretter d’être venue en France et « s’y sentir très seule ». On vous raconte ses désagréments à Lyon.

5. Une Coupe de France sans grosse surprise

Ça passe pour l’OM, l’OL, Rennes ou Monaco en Coupe de France. Ce dimanche, pas de surprise dans la compétition avec l’élimination d’une équipe de Ligue 1 par une modeste équipe d’amateurs composés d’un boulanger, d’un surveillant de collège et d’un coach agent municipal. Samedi, Lorient a chuté à Sochaux, club de National (2-1). A défaut de surprise, un record et il est pour Lille. Retour sur les résultats du jour en Coupe de France.

