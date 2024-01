Un témoignage supplémentaire des conséquences des incivilités récurrentes visant les élus de la République, en particulier les maires, et ce même dans les toutes petites villes. Samedi soir, au cours de la cérémonie des vœux, la maire de La Chapelle-Neuve (Morbihan), commune d’à peine un millier d’habitants située entre Lorient et Vannes, a annoncé à la surprise générale qu’elle quittait ses fonctions.

L’édile âgée de 68 ans, élue depuis 2014, explique sa décision inattendue par le besoin de préserver sa santé face aux expressions d’agressivité dont la mairie serait victime, rapporte Ouest-France. Elle se dit, en particulier, visée de menaces et de coups de fils. Elle explique aussi ne plus être capable de « supporter le comportement de certaines personnes » sur les réseaux Facebook et Illiwap.

Sa démission, entérinée par le préfet du Morbihan, sera effective en avril.