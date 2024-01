On aurait aimé vous annoncer un ciel bleu avec une pointe de froid. Le temps d’hiver idéal, en somme. Malheureusement, ce n’est pas ce que nous annonce Météo-France pour dimanche. Les Sudistes échapperont à la pluie, mais récolteront en échange le Mistral et la Tramontane, qui souffleront jusqu’à 100 à 110 km/h, jusqu’à 120 sur la Côte Vermeille. Le ciel restera lui bien dégagé de la basse vallée du Rhône aux plaines du Languedoc et du Roussillon.

L’instabilité restera de mise sur la Corse, où les passages nuageux seront fréquents, occasionnant des averses de neige au-delà de 1200m. Ces nuages parviendront à déborder jusque sur la région PACA.

De la Bretagne vers la Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et l’Aquitaine, le soleil fera de belles apparitions après la dissipation de la grisaille matinale. Quelques averses pourront tout de même s’inviter sur les côtes de Manche en journée. Les éclaircies seront plus larges l’après-midi de la pointe du Cotentin vers la Bretagne et le littoral atlantique.

Des frontières du Nord-Est au centre du pays jusque vers les Pyrénées, les nuages domineront tout au long de la journée. Le ciel sera bas et gris, de la pluie et neige mêlées seront attendues des Hauts de France à l’Île de France, il neigera à partir de 150m sur le quart Nord-Est, de 300 à 400 m sur la Bourgogne, le Lyonnais, le Massif central, le nord des Alpes, de 400 à 500 m sur les Pyrénées. Ces limites pluie-neige tendront à baisser un peu en cours de nuit suivante.

Au lever du jour, les températures seront comprises entre -3 et +3 degrés dans l’intérieur, entre 2 et 5 le long des côtes de la Manche ainsi que sur la façade atlantique, entre 5 et 7 sur le littoral méditerranéen.

Les maximales s’élèveront de 2 à 4 degrés sur le quart Nord-Est, de 4 à 7 sur le Nord-Ouest, 6 à 10 plus au sud, jusqu’à 12 de Toulon à Menton, où les plus hardis d’entre vous pourront prendre part au bain du Nouvel An. Rendez-vous à 9 h 30 à la Voûte numéro 1 aux Sablettes, avec votre serviette – et votre combi si le cœur vous en dit.