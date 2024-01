Ce vendredi, les cours d’eau ayant provoqué d’importantes inondations dans le Pas-de-Calais ont commencé leur décrue. La vigilance rouge a été levée pour la rivière Aa, désormais en orange, à l’instar de la Lys et de la Canche. Pour les autres cours d’eau concernés, Vigicrues a abaissé le niveau de vigilance au jaune. Pour autant, si les niveaux des rivières stagnent, voire baissent, des débordements sont toujours en cours et de nombreuses communes ont encore les pieds dans l’eau. Pour neuf d’entre elles, les établissements scolaires ne pourront rouvrir à la rentrée, lundi.

Au plus fort de l’événement, ce sont 191 communes qui ont été impactées par la montée des eaux, mais les plus touchées se situent toutes dans l’arrondissement de Saint-Omer. Les trois écoles d’Arques sont inutilisables, l’une lundi et mardi, une autre toute la semaine, la dernière jusqu’à nouvel ordre.

Système D ou solidarité

A Aire-sur-la-Lys, l’école restera fermée toute la semaine. A Saint-Omer, un site du lycée Lypso ne pourra rouvrir. A Blendecques, les trois écoles resteront portes closes toute la semaine. A Thérouane, pas de rentrée en présentiel pour les élèves du collège avent mercredi. Le scénario est le même pour les écoles de quatre communes dans les arrondissements de Montreuil, Boulogne et Béthune.

Pour autant, cela ne veut pas dire que les élèves ont gagné quelques jours de vacances. Dans la plupart des cas, les services de l’Education nationale vont mettre en place de l’enseignement à distance. Certaines communes ont pu s’organiser pour délocaliser l’accueil des élèves, comme à Arques, où les enfants de l’école du centre suivront la classe depuis le centre social. Ou encore à Cormont, dont les élèves trouveront refuge au sein de l’école d’une commune voisine.