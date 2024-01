Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a présenté jeudi soir son premier plan de « l’après-guerre » dans la bande de Gaza selon lequel il n’y aurait « ni Hamas » ni « administration civile israélienne » en place dans le territoire palestinien au terme des combats. Les opérations dans la bande de Gaza « vont se poursuivre » jusqu’au « retour des otages », au « démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas » et « l’élimination des menaces militaires dans la bande de Gaza », a soutenu Gallant.

Après quoi s’amorcera une autre phase, celle du « jour d’après » la guerre selon laquelle « le Hamas ne contrôlera pas Gaza », d’après ce plan qui n’a pas été, à ce stade, adopté par le gouvernement, alors que le secrétaire d’Etat Antony Blinken est en visite vendredi pour éviter un embrasement.

Séoul a ordonné vendredi l’évacuation des habitants des îles de Yeonpyeong et de Baengnyeong situées près de la Corée du Nord, après que Pyongyang a tiré environ 200 obus d’artillerie au large de sa côte ouest.

« L’armée nord-coréenne a effectué plus de 200 tirs aujourd’hui entre 09h00 et 11h00 (12h00 et 02h00 GMT) dans les zones de Jangsan-got dans le nord de l’île de Baengnyeong et dans le nord (…) de l’île de Yeonpyeong », a déclaré un responsable du ministère de la Défense.

Les deux fillettes, âgées de six ans, retrouvées mortes en novembre à leur domicile près de Pontarlier dans le Doubs, avaient été droguées par leur mère qui les a ensuite étouffées dans leur sommeil avant de se donner la mort, a annoncé jeudi le procureur de la République de Besançon.

« Les jumelles ont subi une soumission chimique d’anxiolytiques et d’antidépresseurs à des doses d’adulte. Ce qui les a manifestement plongées dans un état de conscience altéré », a précisé le magistrat. « Et le scénario le plus probable est que la mère a fait ingérer ce cocktail médicamenteux à ses enfants à la fin du repas. Ce qui les a plongées dans un sommeil profond » et lui aurait « permis de les étouffer par la suite ».