Certes il neige rarement à Noël, mais les températures de fin décembre ont tout de même été particulièrement douces. Les amoureux du froid vont enfin pouvoir se réjouir de ressortir moufles, bonnets et écharpes avec l’arrivée de températures plus hivernales dès vendredi. « Il va y avoir une baisse progressive des températures qui va commencer dès demain », promet ainsi Patrick Galois, prévisionniste à Météo France, interrogé par France Info.

Si vendredi restera encore au-dessus des normales de saison, on entrera dans l’hiver samedi puis dès dimanche, les températures descendront « en dessous des normales », prévient le prévisionniste. Mais surtout à partir de lundi, et pendant trois jours, qu’il faut s’attendre à un froid saisissant sur une grande partie du pays. « Ça pourrait ensuite changer en fin de semaine, puisque l’anticyclone doit s’éloigner vers l’Atlantique », précise Patrick Galois.

Un changement d’air

Cette baisse des températures s’explique, selon le spécialiste, par « un flux continental plus froid du Nord puis de l’Est » et « des masses d’air qui viennent des régions polaires ». Le tout avec « un vent de nord-est, qu’on appelle parfois la bise, qui aura pour effet de renforcer la sensation de froid, surtout au nord de la Loire », ajoute-t-il.

Dans le contexte d’un hiver beaucoup plus doux que la normale, avoir des températures basses à cette période de l’année peut être un peu rassurant. D’autant que 2023 est déjà considérée comme l’année plus chaude de l’histoire par l’observatoire européen Copernicus. Alors on prendra bien un peu de fraîcheur dans ce monde en surchauffe.