94. C’est le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2023. Si ce chiffre est en baisse de près de 20 % par rapport à l’année précédente, il reste « très loin d’être satisfaisant », a estimé mardi le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, dans le Figaro. Et de préciser : « Nous savons que lutter contre ce fléau prend du temps. […] Mais l’engagement de la justice française pour endiguer les féminicides porte tout de même ses premiers fruits. » Depuis le lancement en 2006 de l’étude annuelle sur les morts violentes au sein du couple, jamais le pays n’était passé sous la barre symbolique des 100 féminicides. Une fois, une seule, la France s’en est approchée : en 2020, 102 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, mais cette année marquée par le Covid-19 et les confinements n’était pas considérée comme représentative.

Ce chiffre de 94 a toutefois été rapidement dénoncé par plusieurs associations, le jugeant sous-estimé. Le collectif Féminicides par compagnons ou ex, qui s’appuie sur les articles de presse, a ainsi recensé 102 meurtres conjugaux en 2023. De son côté, l’association #NousToutes a enregistré 134 meurtres de femmes liés à leur genre, dont 97 dans un contexte conjugal. Si le ministère reconnaît qu’il s’agit de « données provisoires », il estime que la différence avec les chiffres définitifs sera « ultra minime ». En 2022, le bilan provisoire s’établissait à 113, et le décompte définitif faisait état de 118 féminicides. « Ces données couvrent toute l’année 2023, mais il peut y avoir des requalifications pénales », précise-t-on place Vendôme. Des affaires qui n’ont pas été, dans un premier temps, considérées comme des féminicides peuvent ainsi être requalifiées comme tel au fil des investigations (par exemple, un meurtre maquillé en accident).

« Ce déploiement a probablement permis de sauver un certain nombre de vies »

Malgré ces divergences, les compteurs sont tous à la baisse. « On ne peut pas se satisfaire de ces chiffres, cela reste évidemment beaucoup trop, mais on constate que les dispositifs déployés ces dernières années commencent à porter leurs fruits », insiste-t-on dans l’entourage du ministre. Depuis 2019 et le Grenelle des violences conjugales, des évolutions notables ont été constatées. Si l’ordonnance de protection – qui permet de tenir éloigné le conjoint violent – existe depuis 2010, son application s’est fortement développée ces dernières années. En 2022, 3.586 ordonnances ont été émises, contre 1.392 en 2017. Surtout, elles sont en moyenne délivrées en six jours, contre quarante-deux il y a cinq ans. Des groupes de travail sont en cours pour permettre de prendre ces ordonnances en 24 heures en cas d’urgence extrême.

De même, en 2019, seuls 300 « téléphones grave danger » – qui permettent d’alerter au plus vite les autorités – étaient attribués, contre 3.556 en 2022. Soit une augmentation de 471 % en trois ans. « Ce déploiement a probablement permis de sauver un certain nombre de vies », insiste cette même source. En 2022, il y a eu 2.555 interventions des forces de l’ordre après un appel au secours, contre 1.185 en 2020. Si les associations notent un réel progrès, elles rappellent que cela reste trois fois moins qu’en Espagne – pays en pointe en matière de lutte contre les violences faites aux femmes – et appellent à assouplir les conditions d’attribution.

Des bracelets anti-rapprochement nouvelle génération

Au-delà d’une meilleure application des dispositifs existant, le Grenelle a également permis le déploiement d’un dispositif réclamé depuis des années par les acteurs du secteur : le bracelet anti-rapprochement. 1.850 femmes en ont bénéficié depuis sa mise en service en 2021, et, actuellement, un peu plus d’un millier de bracelets sont actifs. Ainsi, en 2022, malgré quelques couacs notamment liés à des problèmes de batterie, 3.634 interventions des forces de l’ordre ont eu lieu. Et Eric Dupond-Moretti promet d’ores et déjà l’arrivée d’une nouvelle génération de bracelets, plus discrets et avec une meilleure autonomie.

Les premiers jours de l’année 2024 rappellent toutefois que la lutte contre les violences faites aux femmes est loin d’être terminée. Depuis le 1er janvier, les associations ont recensé deux nouvelles victimes : en Nouvelle-Calédonie, une mère de famille de 29 ans tuée en pleine rue dont le conjoint est toujours recherché et une femme de 62 ans abattue au fusil dans le Tarn-et-Garonne.