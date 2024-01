Un couple de Carcans (Gironde) qui projetait de « sacrifier » son enfant de cinq ans dans le Sahara occidental. C’est le scénario terrifiant que les enquêteurs de la brigade de Lesparre-Médoc, de la section de recherches de Bordeaux et de la Garde civile espagnole, ont réussi à déjouer juste avant Noël. 20 Minutes fait le point sur l’enquête.

Comment l’alerte a-t-elle été donnée ?

Un signalement a été fait le 19 décembre « en dehors du département » de la Gironde, par une amie qui, « apeurée par les déclarations du couple – et notamment de l’homme – sur leur projet visant leur enfant de cinq ans », est allée donner l’alerte dans une gendarmerie, explique à 20 Minutes le commandant de la brigade de Lesparre-Médoc (Gironde) Cédric Roger. Le père tenait en effet « des propos délirants et envisageait de se rendre au Maghreb en compagnie de sa femme et de leur fils pour procéder à une forme de parcours initiatique » avait indiqué mercredi à 20 Minutes le parquet de Bordeaux. Le parquet ouvrait le même jour une enquête, confiée à la brigade de recherches de Lesparre, et à la section de recherches de Bordeaux.

Comment le couple a-t-il été arrêté ?

Les enquêteurs déterminent « très rapidement que ces gens ont pris la direction de l’Espagne » poursuit le commandant Cédric Roger. Selon une source proche de l’enquête, ils avaient quitté Carcans, au nord-ouest de Bordeaux, le 16 décembre dans un 4x4 acheté très récemment, après avoir mis leur appartement en sous-location. Ils ont passé une nuit à l’hôtel avant de dormir chez une amie dans l’Hérault.

« Les investigations techniques et la très bonne coopération avec la Garde Civile, via le CCPD [Centre de coopération policière et douanière d’Hendaye], ont permis de déterminer que leur projet était de rejoindre le Sahara pour soumettre leur fils à un pseudo-rite initiatique, poursuit le commandant Cédric Roger. Leur souhait était de franchir la Méditerranée pour rejoindre l’Afrique. »

Le parquet ouvre une information judiciaire le 20 décembre des chefs « d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage mineur de 15 ans pour faciliter un crime ou un délit » à l’encontre du couple. Celui-ci est interpellé sur le port d’Algésiras le 21 décembre par la Garde Civile espagnole. « Il a fallu réagir très vite dans un temps très court, avec des personnes qui sont descendues assez vite sur le sud de l’Espagne souligne le commandant de gendarmerie. C’est ce qui a permis de sauver l’enfant. »

Que comptaient-ils faire de leur enfant ?

La Garde Civile a évoqué une volonté de « sacrifier » l’enfant dans un communiqué annonçant samedi l’arrestation des deux parents, qui faisaient l’objet d’un mandat d’arrêt européen. « Il y a une notion de sacrifice qui devait être fait le 25 décembre, et la traversée du désert semblait être un acte fondateur, explique à 20 Minutes le commandant Cédric Roger. Plusieurs scénarios sont possibles, on peut imaginer que l’enfant aurait pu y être abandonné. Par ailleurs, le père s’appelle Gabriel, la maman Marie, et pour eux cela représente des signes… Je ne sais pas s’ils appartenaient à un groupe sectaire constitué, mais on est au moins sur quelque chose de l’ordre de la dérive sectaire. »

Que sait-on de ce couple ?

Le couple avait « un comportement de vrais parents, aimants, très attentionnés, très accompagnateurs et rien ne laissait supposer qu’ils puissent avoir ce type de comportement vis-à-vis de leur enfant », qui n’était pas scolarisé, a expliqué à l’AFP le maire de la commune. Les deux parents étaient par ailleurs « bien intégrés dans le village » où ils avaient fondé « une belle école de musique » qui a accueilli « jusqu’à plus de 250 élèves ». Une commerçante évoque cependant des parents du village qui « ont retiré leurs enfants de l’école de musique car lui tenait des propos, disons méchants, envers les élèves ». « Des professeurs avec qui ils travaillaient ont par la suite démissionné », ajoute-t-elle.

Côté gendarmerie, « nous ne connaissions pas ce couple, et nous n’étions jamais intervenus à leur domicile » assure le commandant Cédric Roger. Toutefois, les gendarmes lors de leur enquête ont pu déterminer qu’il y avait eu « un précédent » tout récemment avec le père de l’enfant. « Lors de la tempête Ciaran, il a été découvert dans une tente, dans le plus simple appareil, en pleine forêt du côté de Castelnau, ce qui avait amené à son internement d’office à l’hôpital psychiatrique Charles-Perrens à Bordeaux, d’où il était ressorti au bout de quelques jours. »

Où se trouvent aujourd’hui les parents et l’enfant ?

Ce jeudi, le couple était toujours retenu en détention provisoire en Espagne, dans le cadre d’une procédure d’extradition en cours. « L’enfant a été confié aux services sociaux espagnols suite à une ordonnance de placement provisoire prise en urgence par le parquet de Bordeaux et son retour en France est également en cours de finalisation » a indiqué le parquet mercredi.