Dans Harry Potter, le professeur Rogue se vantait de pouvoir « mettre la gloire en bouteille » et « distiller la grandeur ». Une pâle performance face à Guerlain ? La maison iconique semble, elle, avoir enfermé la jeunesse et la lumière dans un pot de 50 millilitres grâce à la « révolution quantique ». A 650 euros, le sésame est presque aussi inaccessible qu’un laissez-passer pour Poudlard. La version la plus luxueuse, « orchidée impériale black », se monnaie, elle, à 1.350 euros.

Disponible depuis mardi, le « soin prodigieux anti-âge lumière » a provoqué une avalanche de réactions moqueuses sur les réseaux sociaux et jusque dans les avis des consommateurs sur le site, prestement supprimés par la marque. « Je suis coincé dans une version plus jeune de moi-même [et] ressemble à un étudiant de lycée égaré », s’amuse un internaute quand un autre loue ironiquement la « meilleure crème sur le marché des crèmes interstellaires » et remercie « Guerlain de reprendre le flambeau de la glorieuse recherche française », lui promettant un « Prix Nobel ». Car si le produit ne s’appuie pas sur des incantations, il jure toutefois s’inspirer de la « science quantique ».

Guerlain somme un youtubeur de supprimer son contenu

« Le terme "science quantique" ne s’utilise pas : on parle de physique quantique ou de chimie quantique. On applique à un domaine les principes de la mécanique quantique », simplifie Oihanna*. Cette chercheuse au CNRS et théoricienne en physique quantique a souhaité rester anonyme afin d’éviter d’associer son nom à cette reprise de mots scientifiques « pour vendre ». Sur la gamme de produits, Oihanna est claire : « C’est n’importe quoi. Ça n’existe pas la crème quantique et ça ne veut rien dire. »

Un avis partagé par le youtubeur G Milgram, « expérimentateur sans blouse blanche, enquêteur sans moustache », selon sa chaîne suivie par 163.000 abonnés. « Ils disent quand même qu’une crème enfermée dans un pot de verre stocké chez Sephora pourrait être quantique alors que cette science-là n’est qu’au tout début. » Habitué au debunkage de charlatans de la pseudoscience, le vidéaste qui se décrit lui-même comme « sceptique » a publié lundi une vidéo fouillée d’une vingtaine de minutes pour donner l’alerte. « Guerlain sort sa crème quantique », titrait-il sobrement. La vidéo est un succès et a été vue près de 160.000 fois depuis.

De quoi inquiéter la marque qui a demandé au créateur de supprimer son contenu en raison de la divulgation de documents internes, envoyés deux mois plus tôt par une source restée anonyme. « Comme toute désinformation, peu importe le sujet, il y a toujours une petite miette de vérité. Ils disent se baser sur des études, des théories… eux prétendent qu’ils ont quelque chose. C’est le genre de bullshit que je me sens obligé de debunk. » Suspectant un intérêt financier, le vidéaste interroge également des chercheurs et spécialistes du quantique qui valident ses hypothèses : « Ce n’est pas la première fois, mais le quantique, c’est le truc parfait pour vendre du bullshit. »

Un monde sépare l’atome de la cellule

Dans le détail, Guerlain assure que sa « technologie Gold Quantum aide à restaurer la lumière quantique d’une cellule jeune ». « La lumière, c’est de la lumière, lâche Oihanna. Des scientifiques ont réussi à générer une lumière quantique dans une boîte quantique pour la première fois [en mars 2023] mais je doute que [Guerlain] ait des laboratoires avec ces techniques de pointe ! »

« Le terme quantique est utilisé pour ne rien dire même si dans l’absolu, au niveau d’un grain de lumière, donc d’un photon, la lumière a des propriétés quantiques », tempère Martina Knoop, chercheuse en physique expérimentale. « Sauf qu’en l’occurrence, il s’agit d’une crème et de son interaction avec la peau. On n’est plus au niveau d’un seul photon ou d’un seul atome, mais au niveau macroscopique. Une cellule fait plusieurs dizaines de micromètres, c’est déjà très grand par rapport à un atome ou un photon », explique-t-elle.

De la crème au saucisson quantique

Vu de près, tout est constitué d’atomes – à l’exception de la matière baryonique qui compose, justement, les atomes eux-mêmes. Et, donc, les atomes d’un saucisson, d’une table ou d’un toucan peuvent avoir des propriétés quantiques. Cela n’en fait pas pour autant des saucisson, table et toucan quantiques eux-mêmes. « C’est un mot qui est très à la mode, on parle beaucoup de deuxième révolution quantique en ce moment et il y a de vrais progrès scientifiques. Ici, c’est un habillage de communication plutôt astucieux, avec un discours pseudoscientifique », analyse Martina Knoop. Sa popularité est telle que la marque française Energecia, qui assure allier « la science quantique et la nature » propose, elle aussi, une crème « quantique » à 63 euros. « Mais [jusqu'ici] ça se cantonnait aux petites boîtes », note le vidéaste G Milgram.

Ces entreprises « jouent avec les mots mais c’est creux derrière », note Oihanna. Car Guerlain n’est pas la seule firme de cosmétiques à se draper des plus beaux atours de la science pour renforcer l’effet waouh de ses innovations. En se baladant dans les rayons en ligne des grandes marques, le sérum de nuit de l’Oréal se dit « inspiré de la Science des Cellules Mères » et la crème fondante de Lancôme promet que ses « molécules actives régénératrices » sont « capables de réactiver "l’activateur de longévité" ». Rien de nouveau sous le Rimmel, donc.

Guerlain décide de « lever toute ambiguïté »

Mais « si le pot de crème est une boîte quantique qui permet d’amplifier la lumière, ça serait magnifique. Il faut qu’ils partagent leur découverte ! », s’amuse Oihanna. La maison mère de Guerlain, LVMH, interrogée par 20 Minutes, n’a pas répondu à nos sollicitations. Auprès de l’AFP, la société déclare toutefois avoir pris acte « des interrogations ou risques de confusion autour de l’utilisation du terme quantique ». « Guerlain, attaché à la bonne compréhension de ses messages et de sa recherche, a donc décidé de repréciser sa communication afin de lever toute ambiguïté », explique la marque, qui n’a toutefois pas décidé d’abandonner l’utilisation du terme « quantique ».

Selon Guerlain, sa ligne de soin « s’appuie sur des avancées scientifiques importantes dans le domaine de la biologie quantique appliquée aux cellules cutanées, avec des résultats démontrés » en collaboration avec des biophysiciens de l’université Palacky (Tchéquie), sans en dire davantage. Le secret de la potion « quantique » reste donc entier mais Martina Knoop prévient en riant : « Je travaille avec des lasers dans le domaine de la physique quantique depuis des années, je peux vous assurer que ça ne rajeunit pas l’utilisateur. »

*Le nom a été changé.