Après un déplacement le 1er janvier à Montargis, pour saluer le travail des forces de l’ordre durant les fêtes de fin d’année, Gérald Darmanin s’est rendu à Marseille, où il a renoué avec l'un de ses thèmes favoris : la lutte contre le trafic de drogue.

Arrivé sur le site de la nouvelle CRS 81, déployée en novembre, le ministre de l’Intérieur a d’abord inauguré une plaque avant de boire un verre avec les troupes de cette caserne qui sera bientôt rénovée et agrandie pour un montant de 30 millions d’euros. Gérald Darmanin a fini par commenter une année de lutte contre le trafic de stupéfiants à Marseille, année durant laquelle 49 personnes sont mortes dans des affrontements entre narcoréseaux concurrents, un record.

« Les résultats de Marseille de lutte contre le narcobanditisme sont bons », a dans en premier temps saluer le premier flic de France, reconnaissant qu’il restait « beaucoup de travail ». Selon les données de la préfecture, il existe à Marseille 90 points de deal contre 160 dénombrés il y a deux ans.

DZ Mafia, Yoda et livraison à domicile

« Aujourd’hui, il y a des quartiers débarrassés des points de deal, ça entraîne des guerres de territoire et cela crée les situations que nous avons vécues durant l’année 2023 », a ajouté le ministre, précisant que « 75 % de ces assassinats étaient les faits d’une lutte entre deux clans rivaux, les DZ Mafia et Yoda ». Deux clans contre lesquelles la police a mené en fin d’année dernière deux importantes séries d’interpellations à Marseille, en France, et à l’étranger. Une quarantaine de personnes ont, au total, été arrêtées.

Le revers de la médaille est la réorganisation des réseaux, qui face au harcèlement policier investissent davantage dans des systèmes de livraison à domicile des consommateurs de drogue. C’est « une première victoire d’avoir mis dans l’ombre les trafiquants », s’est réjoui Gérald Darmanin qui a annoncé vouloir désormais porter des coups contre cette forme de trafic très visible sur les réseaux sociaux. « On a déjà renforcé la police d’internet et allons faire des contrôles systématiques de ceux qui livrent », a indiqué le ministre sans vouloir donner davantage de précision.