Dans plusieurs bassins du Nord et du Pas-de-Calais, l’enchaînement des événements climatiques depuis novembre dernier a laissé des sols gorgés d’eau, des cours d’eau furieux, des nappes phréatiques débordantes et des habitants à bout. Le nouvel épisode pluvieux qui frappe ces départements depuis dimanche en rajoute une louche dans une coupe déjà remplie à ras bord. Crues, inondations, pannes de courant… Quelle est la situation ce mercredi soir dans ces territoires où les intempéries s’acharnent ?

Des cours d’eau sous étroite surveillance

Dans son bulletin de 16 heures, Vigicrues a maintenu huit cours d’eau du Nord et du Pas-de-Calais en vigilance orange crue et un en rouge. Pour ce dernier, il s’agit toujours de l’Aa, dans le Pas-de-Calais, dont la montée des eaux est qualifiée « d’exceptionnelle » par l’organisme.

Dans les bassins de la Liane (62), la Hem (62), l’Aa (62), la Lys amont (62), la Lawe – Clarence amont (62), la Lys plaine (62, 59), l’Helpe mineure (59), la Solre (59) et la Canche (62), ce sont déjà une cinquantaine de communes qui sont touchées par les inondations avec plus de 200 personnes évacuées. Vigicrues prévient que « les crues qui se sont formées en début de semaine vont se propager sur les parties aval », laissant craindre des inondations dans d’autres communes pour l’instant épargnées.

La pluie continue de tomber dans ces secteurs, notamment de « nombreuses averses parfois orageuses », empêchant toute perspective de décrue avant une accalmie attendue dans la nuit de mercredi à jeudi.

Des conséquences immédiates

Les autorités ont relayé les chiffres d’Enedis sur le nombre de foyers privés d’électricité dans ces deux départements. A midi, on en dénombrait 8.500 dans le Pas-de-Calais, et 1.850 dans le Nord. Des coupures résultant des inondations, mais aussi des fortes rafales de vent qui ont balayé ces territoires dans la journée de mardi.

Outre les pannes de courant, certaines communes subissent actuellement des restrictions d’usage de l’eau. Dans son bilan de la nuit, la préfecture du Pas-de-Calais faisait état de 2.100 habitants concernés dans les communes de Rebreuve-Ranchicourt, Hermin, Caucourt et Gauchin-Legal « suite à l’infiltration d’eau de ruissellement dans le captage de Rebreuve-Ranchicourt ». On dénombre aussi de nombreux axes routiers coupés, 74 routes départementales pour le seul Pas-de-Calais restreignant ou empêchant l’accès à une centaine de communes selon de conseil départemental. Pour le Nord, ce sont 25 axes départementaux qui sont impactés, essentiellement dans l’Avesnois et en Flandre.

Des moyens importants déployés

Depuis le début de l’événement, les pompiers ont effectué près de 700 interventions dans le Pas-de-Calais, dont près de 200 évacuations. Selon les autorités, 450 personnels du SDIS 62 sont « mobilisables » immédiatement, sans compter les 120 personnels de la Sécurité civile et des Sdis d’autres départements appelés en renfort. En termes de moyens matériels, Voies navigables de France (VNF) et l’institution des Watteringues font fonctionner à plein régime leurs réseaux de pompage afin d’évacuer au plus vite l’eau vers la mer. La direction générale de la Sécurité civile va par ailleurs mettre en œuvre, dès jeudi, quatre pompes de grande et de moyenne capacité dès jeudi sur le secteur de Mardyck, dans le Nord. D’autres moyens de pompage en provenance de République Tchèque, de Slovaquie et des Pays-Bas sont en transit avec une mise en œuvre espérée pour vendredi.

Des habitants à bout

Déjà sinistrée à deux reprises au mois de novembre, Michelle Coste, 59 ans, ne peut pas accéder à sa maison à Blendecques, nichée entre deux bras de l’Aa. « On ne peut plus avancer, tout est sous l’eau, c’est une catastrophe », se lamente-t-elle auprès de l'AFP, en faisant demi-tour dans sa rue envahie par les eaux.

En novembre, « on avait surélevé les meubles mais il y avait bien 80 cm », explique la quinquagénaire. « Cette fois, ce sera beaucoup plus, c’est sûr », car le muret qui borde la rivière est fragilisé, des experts sont passés le constater il y a quelques jours seulement, mais « on ne s’attendait pas à ce que ça recommence aussi vite ». Ces crues qui se succèdent, « pour les patients, ça va être terrible », s'inquiète Bertrand Rose, médecin généraliste à Blendecques. « J'ai des patients qui sont dans un état physique, et psychique surtout, terrible », explique-t-il à l'AFP.