Ce mercredi, le préfet du Nord a pris un arrêté de fermeture administrative de la communauté Emmaüs de la Halte Saint-Jean, à Saint-André, près de Lille, en raison des risques liés à la sécurité incendie, a-t-on appris auprès de la préfecture. C’est au sein de cette même communauté que de nombreux compagnons sans papiers ont entamé une grève, en juillet dernier, afin d’obtenir leur régularisation.

Les ennuis ne cessent de s’accumuler autour de la communauté Emmaüs de Saint-André. Empêtrée depuis six mois dans un conflit qui l’oppose à une vingtaine de compagnons sans papiers, la Halte Saint-Jean va se faire notifier un arrêté de fermeture administrative découlant notamment du constat de « nombreuses non-conformités favorisant l’occurrence d’un départ de feu ». Selon la préfecture du Nord, la commission d’arrondissement de Lille pour la sécurité contre les risques d’incendie avait émis, fin octobre, un avis défavorable à la poursuite d’activité de la communauté, laquelle héberge une vingtaine de personnes. Préfet et mairie se sont renvoyé la balle pour savoir qui s’y collerait pour mettre en demeure l’association d’effectuer les travaux de mise en conformité. Jusqu’à ce que la préfecture tranche, ce mercredi.

Pas d’accès, pas de travaux. Pas de travaux, pas d’accès

Par conséquent, dès que l’arrêté aura été signifié à l’association, celle-ci sera fermée au public jusqu’à ce que les travaux de mise en conformités soient effectués et vérifiés. Il est aussi précisé que la « non-exécution du présent arrêté » en coûtera 500 euros par jour à l’exploitant. Le problème, c’est que Pierre Duponchel, le président de la Halte Saint-Jean, se trouve face à une impasse : « La mise aux normes pourrait être faite rapidement, il n’y a que deux ou trois choses à faire. Sauf que je n’ai pas accès aux locaux, bloqués par une vingtaine de manifestants », assure-t-il. En effet, depuis juillet dernier, un piquet de grève installé devant l’entrée de la communauté empêche un fonctionnement normal de cette dernière.

Entre-temps, tous les compagnons non grévistes ont été relogés, affirme Pierre Duponchel, seuls les manifestants occupent le terrain, dehors le jour, à l’intérieur la nuit. « Le 8 novembre, la justice nous a donné raison pour libérer l’accès de la Halte Saint-Jean. Malgré les constats d’huissier prouvant le blocage, les autorités nous ont toujours refusé le recours à la force publique, prétextant que ce dossier était éminemment politique », poursuit le président. De leur côté, les compagnons sans papiers ont déploré auprès de l’AFP : « nous sommes des victimes à protéger, et on veut nous mettre à la rue, nous disperser ».

La situation est, semble-t-il, bloquée. Faute d’accès à son local, l’association ne peut effectuer les travaux. Les manifestants, qui réclament une régularisation à titre exceptionnel de leur situation administrative, n’entendent pas lever le piquet de grève tant qu’ils n’auront pas eu gain de cause.