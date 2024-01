« Depuis samedi, il est tombé 40 mm de pluie. On attend d’ici la fin de la nuit de mardi à mercredi 40 mm de plus », expliquait le préfet du Pas-de-Calais, mardi, alors que le département reste placé en vigilance rouge pluie-inondations par Météo France. Ces nouvelles précipitations « intenses » surviennent à peine deux mois après les inondations du mois de novembre dans le même secteur.

Ce mercredi matin, dix cours d’eau sont en vigilance crue dans les Hauts-de-France, et la rivière Aa, dans le Pas-de-Calais, est en rouge. Et les perspectives à court terme ne sont pas réjouissantes. « Les pluies de ce mercredi vont soutenir les niveaux, et pourraient entraîner la reprise de leur hausse, pour une hauteur comprise 2,40 m et 2,80 m en deuxième partie de journée », prévient Vigicrues en ce qui concerne l’Aa. Pour les cours d’eau en orange, s’il n’est pas prévu de remonter le niveau d’alerte à ce stade, les pluies attendues dans la journée devraient d’abord ralentir la décrue puis réamorcer un processus de hausse. Selon les secteurs, ce sont entre 20 et 50 mm de pluie qui sont prévus pour la journée de mercredi. Dans le bilan de 11 heures de la préfecture, on note que « plus de 50 communes sont actuellement impactées par la montée des eaux ».

Routes coupées et évacuations

Toujours dans le Pas-de-Calais, de nombreux axes routiers sont actuellement sous l’eau. La préfecture en dénombrait neuf en début de matinée, notamment la route nationale 42, coupée en plusieurs points. « Plusieurs axes secondaires et communaux sont également inondés et impraticables dans l’Audomarois, le Montreuillois, le Boulonnais et le Calaisis », prévient la préfecture. La liste complète est régulièrement mise à jour sur la page Facebook du département.

Face à cette nouvelle crise, la direction générale de la Sécurité civile (DGSCGC) a annoncé l’envoi de renforts en provenance d’autres départements. « Un détachement de l’Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité civile n°1, de Nogent-le-Rotrou, a été engagé [mardi soir] au profit du Pas-de-Calais, faisant suite aux inondations », a précisé dans un communiqué la DGSCGC. Julien Marion, le directeur général de la Sécurité civile, a aussi annoncé l’envoi de 120 sapeurs-pompiers pour épauler les équipes locales.

Selon l’AFP, à Blendecques, près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, une vingtaine de personnes ont passé la nuit dans un centre d’hébergement et une quarantaine s’y trouvaient encore ce mercredi matin, a indiqué la Croix-Rouge. L’organisme prévoit d’ailleurs de déplacer dans la journée son centre d’hébergement vers une salle de sport, afin de pouvoir accueillir jusqu’à 100 sinistrés. Selon la Voix du Nord, 27 personnes ont aussi été évacuées à Bourthes, entre Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer. Depuis le début de l’épisode de vigilance, 198 évacuations ont été réalisées, dont 48 pour la seule nuit de mardi à mercredi. A noter aussi les coupures d’électricité pour près de 1.500 clients et les restrictions de consommation de l’eau pour 2.100 habitants des communes de Rebreuve-Ranchicourt, Hermin, Caucourt et Gauchin-Legal.