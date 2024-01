Orgie de téléfilms de Noël, marathon de cadeaux, festins XXL pendant une semaine… Votre parcours du combattant de fin décembre s’achève enfin. De quoi se poser une nouvelle fois LA question qui (ne) fâche (pas) : les fêtes de fin d’année sont-elles définitivement « too much » ? Pendant cette période d’excès, 20 Minutes s’est mis en cuisine avec une série de papiers sur le thème de l’overdose. Vous l’avez ratée ? Pas de panique, on vous récapitule tout ça.

#1 – « Pas de plaisir sans prix à payer »… Le récit de vos plus gros festins de fin d’année

Quand on est à deux doigts de tomber dans l'excès durant les fêtes de fin d'année. - SND

Oui, oui, l’inflation, les budgets serrés, tout ça, tout ça… Il n’empêche, le réveillon de Noël et la Saint-Sylvestre sont pour beaucoup des cols hors catégorie niveau gastronomie. Quelles ont été vos plus grosses orgies lors des fêtes ? Comment se sont-elles terminées ? (moins de suspense sur cette question). Nos lecteurs et lectrices nous racontent… Des orgies à retrouver par ici

#2 – On s’est lancé dans la recette du Kloug de Monsieur Preskovitch

Extrait de la pièce de théâtre "Le père Noël est une ordure". - MOURTHE/Sipa

Cette année encore, ça n’a pas raté : pour le dessert du réveillon, au milieu de la table, trônait l’éternelle bûche aux marrons de Tata Suzanne. Alors vous vous êtes fait une promesse : l’an prochain, on fera autre chose. Et pourquoi pas l’explosif Kloug du « Père Noël est une ordure » ?…. Une recette à découvrir par ici

#3 – Adolphe-Frédéric de Suède, un festin de roi et puis s’en va

Le fameux semla, une brioche fourrée à la pâte d’amande, servie à l’époque dans un bol de lait chaud. - Montage Canva

La légende raconte qu’en février 1771, Adolphe-Frédéric de Suède a eu les yeux plus gros que le ventre. Après avoir gobé du caviar, de la choucroute, du homard, du hareng et de la soupe au chou, il s’est attaqué à son dessert préféré : le semla. Une brioche fourrée à la pâte d’amande, servie à l’époque dans un bol de lait chaud. Le roi en aurait repris 14 fois, avant de mourir de problèmes digestifs… Un fait divers sordide à découvrir par ici

#4 – Mariah Carey et son « All I Want for Christmas », un empire en danger ?

Mariah Carey lors des célébrations du Nouvel An à Times Square, en 2017. - Brent N. Clarke/AP/SIPA

On adore la détester. Elle, c’est All I want for Christmas is you, la chanson de Noël de Mariah Carey, qui revient tous les ans depuis cinq siècles. Des centaines de millions de streams, des millions de rentes pour la diva américaine, la machine est bien rodée. Mais voilà que Brenda Lee et sa chanson Rockin' Around the Christmas Tree (de 1958) commence à squatter sous le sapin. De là à dire goodbye à Mariah ? Un combat des cheffes à lire par ici

#5 – Le Top 5 des spécialités américaines qui nous filent la nausée

La salade d’ambroisie à la sauce américaine, avec des mandarines en conserve et des miniguimauves. - Getty images

Les Etats-Unis, c’est LE pays de la gastronomie (blague). Et des recettes improbables plus écœurantes les unes que les autres. Vous prendrez bien un peu de beurre frit ? Ou de Jello salade ? Notre Top 5 des atrocités culinaires américaines

#6 – Vous êtes fondus de raclette ? Prouvez-le ! (mais pas à table)

Si vous êtes de la Team raclette, vous DEVEZ réussir ce quiz - Margouillatphotos Getty Images

Au petit déj, en altitude, en amoureux, en pyjama, en catimini… Il n’y a ni heure ni lieu pour manger de la raclette. A condition de respecter les règles des puristes : du fromage, de la charcuterie, du vin, des légumes et des pommes de terre. Vous vous targuez d’être le/la king/queen de la raclette à table ? Prouvez-le avec notre quiz ! Les questions qui sentent le fromage, c’est par ici.

#7 – Comment survivre après un repas trop copieux ?

La première erreur était de ne pas s'allonger après le repas. - Africa images knape

Vous êtes venu(e), vous avez avalé, vous avez survécu. Mais aviez-vous les bonnes cartes en main pour passer le cap des repas trop copieux ? Fallait-il s’allonger après l’orgie ? Allez courir pour évacuer tout ça ? Rajouter une couche pour mettre en sommeil les précédentes ? Miser sur le citrate de bétaïne ? Toutes les réponses à lire par ici