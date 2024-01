Les vols vont enfin pouvoir reprendre à l’aéroport de Brest. Touchée par la foudre samedi 30 décembre, la tour de contrôle de la base aérienne du Finistère ne pouvait plus fonctionner normalement et empêchait tout décollage ou atterrissage sur sa piste. Depuis trois jours, la plupart des vols avaient été annulés ou déroutés vers Rennes, occasionnant un évident allongement des temps de trajet pour des milliers de voyageurs. L’aéroport devrait pouvoir reprendre son fonctionnement normal ce mardi dans l'après-midi, a annoncé la direction de l’équipement sur son site, précisant qu'aucun vol n'aurait lieu « avant 15 heures au mieux et sans garantie ». La compagnie Air France a notamment décalé plusieurs vols prévus ce matin afin de permettre la liaison vers Roissy Charles-de-Gaulle.

D’après la direction de l’aéroport, la foudre aurait touché du matériel appartenant au Service de navigation aérienne de l’Ouest. Le problème, c’est qu’il n’y avait personne de permanence au SNA et qu’il aura fallu attendre ce mardi pour voir des techniciens s’emparer du problème. Les protections contre la foudre dont est équipée la tour de contrôle n’ont pas suffi à mettre l’équipement à l’abri des éclairs. « Les dégâts sont importants au niveau de la tour de contrôle. Les techniciens font de leur mieux », assure la direction de l'aéroport.