Père de l’avocado toast, le chef Bill Granger, est mort

Cette fin d'année, les brunchs très prisés du 11e arrondissement sont en deuil. Le père, pardon le génie, ayant inventé leur recette préférée est décédé le 25 décembre dernier, à Londres.

Le chef australien Bill Granger a succombé des suites d'un cancer, à l'hôpital. « On se souviendra de lui comme du "Roi du petit-déjeuner", pour avoir transformé des plats sans prétention en quelque chose de spécial rempli de soleil et pour stimuler la croissance de l’alimentation australienne informelle et communautaire dans le monde entier. Il manquera profondément à tous », a écrit sa famille sur sa page Instagram.

« Des années avant son temps »

Bill Granger est né en 1969 à Melbourne, en Australie. Autodidacte, il est devenu au fil du temps un influent restaurateur. En plus d'une chaîne de restaurant, il faut ajouter au palmarès ses quatorze livres de cuisine, ses cinq séries télévisées et sa Médaille de l'Ordre d'Australie en janvier 2023.

C'est dans son restaurant « Bills », ouvert en 1993, qu'il avait popularisé la recette de l'avocado toast, une tartine désormais célèbre sur les réseaux sociaux et dans les restaurant tendances proposant des brunchs.

Sur les réseaux sociaux, après l'annonce de son décès, de nombreuses célébrités du milieu lui ont rendu hommage. « Quel choc... Bill a est parti bien trop tôt, un être humain merveilleux et c'était un privilège d'avoir travaillé avec lui. Une telle inspiration pour tant de gens », a écrit sur son compte le chef britannique James Martin. « Je me suis souviens d'être allé à son premier restaurant, c'était si cool, si détendu, de la bonne nourriture et du café... Des années avant son temps », a souligné le chef Jamie Oliver.