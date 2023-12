Comme prévu, la tempête Gerrit, qui a surtout touché les îles britanniques dans la nuit de mercredi à ce jeudi, a aussi un peu touché les côtes du nord-ouest de la France. Des rafales à 115 km/h ont été recensées sur l’île d’Ouessant, à l’extrême ouest du Finistère ; d’après nos confrères et consœurs de Ouest-France. Ailleurs, à l’exception d’une pointe à 104 km/h dans la Manche, à Barfleur, le vent n’a néanmoins, comme prévu, pas dépassé la barre des 100 km/h en rafales. Pas plus de 92 km/h dans le Morbihan, à Groix, pas plus de 92 km/h dans les Côtes-d’Armor.

Plus au nord, dans les Hauts-de-France le vent a soufflé jusqu’à 98 km/h à Boulogne-sur-Mer, d’après BFMTV. Même si la tempête Gerrit se dirige maintenant plutôt vers la Norvège, le nord-ouest de la France n’en a peut-être pas tout à fait terminé avec les vents violents cette semaine. Rien de très grave, mais Météo-France a placé en vigilance jaune ( « soyez attentifs ») les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Manche. Le vent de sud-ouest restera soutenu avec des rafales atteignant 60 à 80 km/h sur le littoral, voire 90 km/h sur les caps exposés. Le temps devrait continuer à être venteux jusqu’aux premiers jours de 2024.

Mauvais temps

Globalement, ce jeudi sur la France, un temps gris voire pluvieux règne avec quelques éclaircies sur la moitié nord, gris également sur la moitié sud. Le temps sera maussade, y compris sur les régions méditerranéennes, selon Météo-France. Les régions allant du nord de l’Aquitaine au Nord-Est connaîtront de faibles pluies. A l’arrière, de la Bretagne à la frontière belge, un régime de traîne se mettra en place avec alternance d’éclaircies et de passages nuageux. Quelques averses se déclencheront essentiellement à proximité des côtes de Manche et des ondées plus nombreuses affecteront en soirée sur la pointe bretonne.

Sur le Sud, la journée commencera sous la grisaille par endroits dans le Sud-Ouest et quelques bancs de brouillard seront possibles en Provence. Le ciel restera assez nuageux du sud-ouest au centre-est mais le soleil parviendra tout de même à faire quelques apparitions. Un peu de neige tombera sur les Alpes à partir de 1.500 m. Autour du golfe du Lion, le temps sera aussi maussade avec de nombreux nuages qui donneront quelques gouttes par moments.

Les températures minimales afficheront 0 à 5 degrés du Massif Central aux Alpes, 2 à 6 degrés sur le Sud et dans le Nord-Est et 7 à 12 degrés sur un quart Nord-Ouest. Les maximales seront comprises entre 7 et 11 degrés sur le Grand-Est, 10 à 15 degrés sur le reste du pays, jusqu’à 16 à 17 degrés sur le sud Aquitaine et la Corse.