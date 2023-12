Plus vite, plus haut, plus fort… plus nombreux. Pour Paris 2024, le ministère de l’Intérieur et des Outremer cherche des renforts jusque dans ses bureaux. Il prévoit en effet de faire appel, sur la base du volontariat, à son personnel administratif pour différentes missions, notamment celle liée à la détection d’explosifs.

« Les fonctionnaires administratifs volontaires du ministère de l’Intérieur pourront effectivement participer sur la base du volontariat à la détection d’explosifs, après une formation EOR (reconnaissance d’explosifs) », a indiqué mercredi à l’AFP le ministère de l’Intérieur, confirmant une information de France Info.

« Encore flou »

« Les candidats sont les fonctionnaires volontaires qui seront rémunérés en conséquence pour cette mission particulière », a poursuivi la place Beauvau, précisant que les volontaires « pourront être mobilisés pour exercer des missions de renforts selon une procédure d’appariement/bourse de l’emploi interne ».

Cette décision a été précisée dans un mail adressé à tous les chefs de service la semaine dernière, a souligné le ministère. Cela concernerait « quelques centaines de personnes mais c’est encore flou, on attend le texte de réglementation », a dit à l’AFP Eric Henry, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale.

Pas des démineurs

Selon lui, le personnel administratif recruté par le groupement d’intervention du déminage suivra une formation d’une semaine (30 heures) qui devrait débuter en mars.

« Le personnel formé fera de la levée de doute et du filtrage de véhicules entrant sur les périmètres de sécurité. Ce ne seront pas des démineurs ! Mais des personnels de soutien », a souligné Eric Henry, dont le syndicat n’est pas contre l’idée de ces volontaires, qui devraient faire des « vacations de cinq heures avec une prime de 120 euros brut, renouvelable une fois dans la journée ».

Les JO mobiliseront en moyenne 30.000 fonctionnaires avec parfois un pic à 45.000 notamment pour la cérémonie d’ouverture, selon le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez.