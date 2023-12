Le temps sera marqué ce mercredi par l’arrivée d’une nouvelle perturbation avec du vent sur la Bretagne jusqu’à 70 à 80 km/heure, voire 90 à 100 km/heure sur l’ouest, selon les prévisions de Météo-France. C’est l’arrivée de la tempête Gerrit, telle qu’elle a été baptisée par les services météo britanniques, qui touchera le nord-ouest de la France.

💨 Dès ce mercredi 27 décembre 2023, un nouveau renforcement du vent est prévu au nord-ouest (jusqu'à 100 km/h sur les littoraux du #Finistère). Les régions bordant la Manche vont conserver des vents forts jusqu'au terme de l'année ! (via @wxcharts) pic.twitter.com/JCMYQuaYMx — Guillaume Séchet (@Meteovilles) December 26, 2023





En début de journée, de la Bretagne à la frontière belge, le ciel sera encore couvert et quelques faibles pluies ou bruines seront possibles, avant une accalmie temporaire. Mais vers la mi-journée une nouvelle perturbation arrivera sur la pointe bretonne, le vent de sud se renforcera jusqu’à 70 à 80 km/h et la pluie deviendra plus marquée. L’après-midi, sur la Bretagne puis des Pays de Loire à la Normandie et l’ouest des Hauts-de-France, un passage pluvieux circulera, accompagné d’un renforcement du vent de sud à sud-ouest. Les rafales atteindront 70 à 80 km/h, voire 90 à 100 km/h sur l’ouest de la péninsule bretonne.

Pays-de-la-Loire, Hauts-de-France et Normandie aussi touchées

Sur le reste de la moitié nord, les nuages seront encore nombreux en matinée mais le temps sera calme. Les minimales seront comprises entre -2 et +3 degrés de la Nouvelle-Aquitaine jusqu’à la Franche-Comté et le sud-est du pays, avec de fréquentes gelées, entre 4 et 9 degrés au nord, voire 10 degrés en Bretagne et Normandie. Les maximales iront de 7 à 12 degrés du Grand-Est à la Bourgogne et le Lyonnais, localement 5 ou 6 sous les brouillards tenaces, de 10 à 15 degrés ailleurs en général, et jusqu’à 16 à 19 degrés au pied des Pyrénées et en Corse.