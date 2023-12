Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le conflit à Gaza continue de s’étendre en mer Rouge. Dans une période « d’environ 10 heures », l’armée américaine a en effet abattu mardi « 12 drones d’attaque, 3 missiles balistiques anti-navires et 2 missiles de croisière dans le sud de la mer Rouge, tirés par les Houthis », un groupe rebelle yéménite solidaire du Hamas palestinien. Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre le Hamas et Israël, les Houthis ont, selon le Pentagone, déjà lancé une centaine d’attaques de drones et de missiles, ciblant en tout 10 navires marchands impliquant plus de 35 pays.

Vendredi dernier, la Maison-Blanche avait accusé l’Iran d’être « très impliqué dans la planification » de ces attaques qui menacent de perturber les flux du commerce maritime mondial sur cette voie stratégique. Cette situation a poussé les Etats-Unis à mettre en place une force multinationale de protection maritime en mer Rouge.

Le retour de l’amoxicilline dans les pharmacies approche. L’agence de sécurité du médicament (ANSM) a tenu à rassurer mardi face aux tensions d’approvisionnement de cet antibiotique très courant, qui se fait rare depuis cet automne. « Des boîtes d’amoxicilline et amoxicilline-acide clavulanique sont en cours de livraison chez les grossistes-répartiteurs, qui s’assureront d’une répartition équitable de celles-ci sur le territoire », écrit l’ANSM dans un communiqué.

Les autorités espèrent ainsi ne pas revivre la situation d’il y a un an. La France avait en effet connu l’hiver dernier un épisode de pénuries particulièrement sévère de certains médicaments dont l’amoxicilline, qui avait été très difficile à trouver pendant de longues semaines, notamment dans sa version pour enfants.

Ankara s’apprête à mettre fin à un suspense qui aura duré dix-neuf mois. La commission des affaires étrangères du parlement turc a approuvé mardi le texte autorisant l’adhésion de la Suède à l’Otan. L’instance l’a transmis à l’Assemblée plénière pour adoption définitive, une formalité qui devrait suivre dans les heures ou les jours qui viennent mais à un moment – ou une date – qui n’a pas encore été précisé.

La Turquie était le dernier membre de l’Alliance atlantique avec la Hongrie à barrer la route à la Suède, multipliant exigences et prétextes pour justifier ses réticences. Une décision aussitôt saluée par le ministre suédois des Affaires étrangères Tobias Billström : « Nous nous réjouissons de devenir membre de l’OTAN », a-t-il déclaré au site de la télévision publique SVT Nyheter.