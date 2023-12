Un passage devant le juge des libertés et de la détention. C’est ce qui va rythmer le dimanche des 303 passagers, tous de nationalité indienne, maintenus dans l’aéroport de Vatry (Marne), depuis jeudi après-midi. Le hall d’accueil de l’aéroport a été transformé par arrêté préfectoral en zone d’attente pour étrangers. Des soupçons de traite d’êtres humains pèsent sur ce vol entre Dubaï (Emirats arabes unis) à Managua, capitale du Nicaragua via un Airbus A340 de la compagnie roumaine Legend Airlines.

Le maintien des passagers par la police aux frontières ne peut durer que quatre jours, mais un juge des libertés et de la détention peut prolonger la durée du placement de huit jours puis, à titre exceptionnel, de huit jours supplémentaires. Les audiences devraient débuter à 9 heures et se poursuivre jusqu’à lundi, a affirmé à l’AFP le bâtonnier de Reims, Me Pascal Guillaume.

Deux gardes à vue débutées vendredi ont par ailleurs « été prolongées samedi soir, pour une durée maximale de 48 heures », a indiqué le parquet de Paris à l’AFP, « afin de vérifier » si le rôle de ces deux personnes « a pu être différent de celui des autres dans ce transport, et dans quelles conditions et avec quel objectif ».