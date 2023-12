Plusieurs questions sont sur la table. Après l’arrestation de cinq jeunes hommes vendredi en Meurthe-et-Moselle, les investigations visent à « vérifier s’il y avait un projet terroriste, quel était son état d’aboutissement, et la ou les cibles le cas échéant », indique à l’AFP une source proche de l’enquête.

Ces cinq hommes, âgés de 20 à 23 ans, ont été interpellés à Nancy, Vandoeuvre-lès-Nancy et Toul et placées en garde à vue par les services de renseignement dans le cadre d’une enquête pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, ouverte par le Parquet national antiterroriste (Pnat). Selon des informations de presse, les mis en cause avaient fait des repérages sur un marché de Noël.

Une « extrême vigilance » pour les fêtes

D’après une source proche du dossier, l’un des suspects est un étudiant, interpellé dans sa chambre d’une résidence universitaire. Une autre source indique que les personnes interpellées seraient proches de la mouvance islamiste.

Ces gardes à vue interviennent alors que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a appelé vendredi les préfets au « maintien d’une extrême vigilance » à l’occasion des fêtes de Noël et de l’Epiphanie, en raison du « niveau très élevé de la menace terroriste qui continue de peser ».