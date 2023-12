Voici deux jours que l’appareil n’a plus bougé. Un avion en provenance de Dubaï et à destination du Nicaragua est bloqué au sol depuis jeudi à l’aéroport de Vatry (Marne), avec à son bord 303 passagers Indiens. Les autorités françaises soupçonnent un trafic d’êtres humains. On récapitule les derniers événements.

Quel est cet avion ?

Il s’agit d’Airbus A340 de la compagnie roumaine Legend Airlines. Il est immobilisé depuis jeudi après-midi à l’aéroport de Vatry (Marne), à 150 km à l’est de Paris, où Il devait initialement n’y faire qu’une escale technique. L’avion effectuait un long-courrier entre Dubaï et Managua, au Nicaragua.

Qui était à bord ?

On compte 303 passagers à bord, des Indiens. Selon une source proche du dossier, il pourrait s’agir pour la plupart de personnes qui travaillaient aux Emirats arabes unis. « Il y a 13 mineurs non accompagnés, ainsi que des mineurs accompagnés », a indiqué la protection civile, précisant que l’âge de ces mineurs allait « d’un bébé de 21 mois à un adolescent de 17 ans ». Ce chiffre de 13 mineurs non accompagnés n’a pas été confirmé par les autorités.

Par ailleurs, l’équipage de l’appareil était composé au total d’une trentaine de personnes : 15 pour la liaison Dubaï-Vatry et 14 ou 15 pour le trajet Vatry-Managua.

Que soupçonnent les autorités ?

Un « signalement anonyme » a fait état d’un possible trafic d’êtres humains, selon le parquet de Paris. L’enquête, menée par la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco), vise à « vérifier si des éléments viendraient corroborer » ces soupçons.

Toujours selon une source proche du dossier, des passagers pourraient avoir planifié de se rendre en Amérique centrale afin de tenter ensuite d’entrer illégalement aux Etats-Unis ou au Canada.

Où sont les passagers et le personnel de bord ?

Des bâches ont été installées devant les baies vitrées du hall d’accueil de l’aéroport. C’est là que se trouvent désormais les passagers. Ils y disposent, selon la préfecture, de « lits individuels ». La protection civile de la Marne a aussi déployé des douches et mobilise une dizaine de bénévoles, qui se succèdent pour accompagner les passagers. L’accès reste bloqué par la police et la gendarmerie.

La loi prévoit que s’il arrive en France par avion et que l’embarquement vers son pays de destination lui est refusé, un étranger peut être maintenu en zone d’attente pendant quatre jours maximum par la police aux frontières.

Par ailleurs « Tous les membres de l’équipage ont été auditionnés et autorisés à repartir librement, et à rentrer chez eux s’ils le souhaitent », a indiqué ce samedi à l’AFP Liliana Bakayoko, qui se présente comme l’avocate de la compagnie aérienne. Legend Airlines « n'a effectué que quelques vols sur ce trajet, toujours pour le même client » non-européen, a-t-elle ajouté, précisant que l'entreprise compte « se porter partie civile si des poursuites sont initiées par le ministère public, ou porter plainte » dans le cas contraire.

Des personnes ont-elles été arrêtées ?

Deux des passagers de ce vol étaient vendredi soir en garde à vue. La Direction nationale de la police aux frontières (notamment l’Oltim, Office de lutte contre le trafic illicite de migrants), la gendarmerie des transports aériens et la brigade de recherche de Vitry-le-François ont été co-saisies, dit le parquet.

La traite des êtres humains est un crime faisant encourir vingt ans de réclusion criminelle et 3 millions d’euros d’amende.