L’incroyable histoire d’Alex Batty, cet adolescent de 17 ans retrouvé errant sur une route près de Toulouse six ans après sa disparition, s’écrit au jour le jour. Le garçon, rentré samedi dernier auprès de sa grand-mère, dans la banlieue de Manchester, s’est confié pour la première fois depuis l’heureux épilogue. Il a choisi le tabloïd britannique The Sun pour raconter sa version de l’affaire et a avoué avoir aussi un peu enjolivé sa fuite : il n’a pas marché quatre jours et quatre nuits pour s’éloigner de sa mère, qui l’avait enlevé en 2017, mais seulement deux jours et une nuit pour parcourir 30 km à pied.

« J’ai commencé à penser à partir quand j’avais 14 ou 15 ans », explique le jeune homme. « J’ai réalisé que ça n’était pas un très bon mode de vie pour mon avenir », dit aussi celui qui ambitionne de devenir ingénieur en informatique.

Une mère « antigouvernement et antivax »

Aux gendarmes de Haute-Garonne, Alex Batty avait confié avoir vécu une vie nomade avec sa mère et son grand-père au sein d’une « communauté spirituelle » itinérante qui faisait de menus travaux pour s’assurer le gîte à travers les Pyrénées. « Pas d’amis, pas de vie sociale. Travailler, travailler, du travail mais pas d’études. C’est la vie que j’imaginais que je vivrais si je restais avec maman », déclare-t-il au Sun. « Ce serait toujours la même chose, que ce soit en France ou en Espagne », ajoute-t-il, « dans les montagnes, au milieu de nulle part, personne de mon âge ».

« Donc quand j’ai eu 16 ans j’ai parlé à grand-père de retourner en Angleterre », poursuit-il, « Ma mère était contre l’idée. Elle était très antigouvernement, antivax ». « Elle n’était pas vraiment ouverte à toute autre opinion », souligne Alex Batty.

Il raconte être parti vers minuit le 11 décembre, après une dispute avec sa mère, avec un sac à dos rempli de quatre t-shirts, trois pantalons, un skateboard, une lampe torche, 100 euros et un couteau suisse, avec l’idée de rejoindre la ville la plus proche, Toulouse, à 110 kilomètres au nord. S’il a menti en rallongeant son périple, c’est pour protéger sa mère et son grand-père. « Mais je me rends compte qu’ils vont probablement se faire attraper de toute manière », se résigne-t-il. Il décrit sa mère, à qui il a laissé un mot avant son départ, comme « une bonne personne, mais pas une bonne mère ».