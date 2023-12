Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ce vendredi marque le coup d’envoi des vacances de Noël mais aussi des… embouteillages. Pour l’occasion, Bison futé va même se draper d’une couleur détestée des automobilistes : le rouge. De grosses perturbations dans le sens des départs sont en effet prévues ce vendredi et samedi. Le centre d’informations routières voit rouge vendredi et samedi en région parisienne et en Auvergne-Rhône-Alpes. Le reste du pays est classé orange. En Île-de-France, le trafic routier sera chargé « dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10 ». Bison futé conseille donc de quitter l’agglomération parisienne avant 10 heures.

Si la circulation s’annonce difficile sur les routes, les craintes sont par contre levées pour les déplacements entre la France et l’Angleterre. Les discussions entre les syndicats d’Eurotunnel et leur direction ont en effet porté leurs fruits. La grève surprise entamée à la mi-journée jeudi est terminée et le Tunnel sous la Manche a pu rouvrir dans la soirée. La compagnie Eurostar a indiqué qu’elle reprendrait ses rotations aux horaires normaux ce vendredi matin. La filiale de la SNCF doit en outre ajouter six trains supplémentaires de ce vendredi à dimanche. Au total, Eurostar a annulé 30 trains jeudi au départ de Paris, Londres et Bruxelles. La compagnie a indiqué qu’elle rembourserait tous ceux dont le train a été annulé.

Le divorce est consommé entre la France et le Niger. Il faut dire que depuis l’arrivée au pouvoir des généraux à Niamey lors d’un coup d’Etat le 26 juillet, les relations sont particulièrement mauvaises entre les deux pays. Paris a ainsi décidé de fermer son ambassade car « elle n’est plus en capacité de fonctionner normalement ni d’assurer ses missions », a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques. Cette mesure, extrêmement rare, intervient alors que Niamey avait annoncé le 12 décembre le départ de tous les soldats français déployés au Niger dans le cadre de la lutte antidjihadiste d’ici le 22 décembre, soit ce vendredi.