La fin de la galère. Depuis la mise à l’arrêt de la ligne B du métro suite à une panne géante le 18 novembre, circuler dans Rennes relevait du cauchemar avec des bus bondés et des bouchons monstres. Une belle pagaille qui va enfin prendre fin ce vendredi avec la remise en service de la ligne à partir de 5h10.

« Plusieurs chantiers de réparation et une autorisation de reprise du trafic de la part des autorités de l’État étaient nécessaires pour permettre la réouverture de la ligne », précise Keolis, qui a obtenu le dernier feu vert pour le dossier sécuritaire ce jeudi. Pour fêter cette réouverture, les transports seront gratuits samedi et dimanche sur le réseau Star.

Un geste commercial pour les abonnés

Face à la grogne des usagers, Keolis annonce également qu’elle proposera un geste commercial en début d’année. Tous les abonnés mensuels et annuels du réseau Star bénéficieront ainsi d’une réduction de 50 % de la valeur mensuelle de leur abonnement. Il en sera de même pour les abonnés voyageant en correspondance sur les réseaux BreizhGo TER et Cars. Le détail des modalités de ce geste commercial sera précisé dans les prochains jours sur le site du Star et par e-mail pour les abonnés concernés.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, le mouvement de grève initié par certains chauffeurs de bus pour dénoncer « la surcharge de travail » va également prendre fin ce vendredi avec la remise en service de la ligne B du métro.