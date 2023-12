Le concurrent du Canadair verra-t-il le jour sur le tarmac de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac ? L'aéroport et Hynaero ont annoncé jeudi la signature d'un partenariat pour l'implantation des bureaux de la start-up et de l’usine d’assemblage du futur Fregate-F100.

Installée aujourd'hui au sein de l'incubateur de start-up Bordeaux Technowest, la jeune pousse soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine et la Métropole de Bordeaux, va bientôt intégrer Cockpit, le hub d'innovation consacré à l'aéronautique implanté à Mérignac, à quelques encâblures de Dassault et Thalès. Hynaero souhaite y concevoir, puis assembler dans une usine en bord de piste, le Fregate-F100, un avion amphibie bombardier d’eau, qui vise si ce n'est à succéder, au moins à concurrencer le Canadair qui équipe à ce jour la Sécurité civile en France et en Europe. « Entre ces deux étapes, les grands sous-ensembles seront fabriqués par des entreprises du secteur aéronautique qui ont la compétence pour cela » explique à 20 Minutes l'un des responsables de la start-up, David Pincet.

« Enjeu de souveraineté »

Ancien de l'Armée de l'air et de la sécurité civile à Nîmes, David Pincet et ses partenaires ont lancé ce projet car « la demande en capacité aérienne de lutte contre les feux de forêt va exploser ces prochaines années », assure-t-il, et parce qu'il s'agit d'une « nécessité environnementale. » « Jusqu'à il y a trois ans, les feux de forêt étaient une conséquence du réchauffement climatique, maintenant la multiplication des très grands feux devient une cause de l'emballement climatique. »

Enfin, « il y a derrière ce sujet un enjeu de souveraineté » soutient l'entrepreneur. « Depuis 1970 c'est le Canadair, avion fabriqué au Canada, qui est la référence. Il faut reprendre la main sur cette capacité » estime David Pincet. En Europe, la flotte est composée à ce jour de 90 Canadair, basés en France (12 avions), en Grèce, en Croatie, en Italie et en Espagne. Si chaque pays est responsable de sa flotte, un mécanisme européen d'entraide a été mis en place pour que ces nations mobilisent leurs avions là où il y en a besoin lors de grands incendies.

« Un besoin de 300 avions entre 2030 et 2050 »

Ces appareils sont âgés en moyenne de 30 ans, « il faudra donc les renouveler entre 2030 et 2050 » anticipe David Pincet. « A 70 millions d'euros pièce, rien que pour le remplacement des 90 Canadair qui volent en Europe, cela représente déjà environ 6 milliards d'euros d'investissement. Or, nous estimons que le besoin de renouvellement et d'accroissement des flottes entre 2030 et 2050 sera de 300 avions. » Hynaero, qui serait déjà à l'équilibre avec la vente de 50 avions, vise « la moitié de ce marché. »

Mais qu'est-ce que va proposer la start-up, pour aller chatouiller le Canadair qui a fait ses preuves durant des décennées ? « Déjà, il faut savoir que cela fait huit ans que le Canadair n'est plus construit, explique David Pincet. Si le Canada réussit à relancer une production pour 2030, il ne fera que reproduire un avion conçu à la fin des années 1960, quand notre projet intègre plusieurs innovations. Pour le même prix, nous emmènerons plus de dix tonnes d'eau contre six pour le Canadair, et nous volerons à 250 noeuds contre 180 noeuds pour notre concurrent. En plus de cela, nous embarquerons un système de mission que nous sommes en train de définir avec les pompiers et les pilotes. Et in fine, nous faisons travailler l'économie française et européenne. » Ce projet industriel représenterait à terme plus de 450 emplois directs sur site, et 2.000 emplois dans l’écosystème avec la sous-traitance.

La start-up est actuellement dans un processus de levée de fonds pour réaliser entre l'été 2024 et 2025 toute la conception initiale de l'avion. « Parallèlement, nous préparons la conception de l'usine, pour être prêts à lancer notre protype en 2028, obtenir nos vols de certification en 2029-2030, et entrer en service en 2031. »