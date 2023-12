Arbitrage favorable pour l’Education nationale. Après le feu vert de Bercy et de Matignon, le ministère de Gabriel Attal peut annoncer jeudi l’annulation de la baisse du nombre d’enseignants prévue initialement au budget 2024. Ceci afin de permettre un meilleur taux d’encadrement des élèves par les professeurs dans le cadre de la réforme dite du « choc des savoirs ».

« Nous faisons donc le choix historique de ne pas restituer d’emplois enseignants au global alors que le nombre d’élèves continuera de baisser (-83.000). Ce choix nous permet de continuer à réduire encore la taille des classes », s’est félicité Gabriel Attal, lors d’un briefing avec la presse.

Restitutions d’emplois dans le premier degré

Initialement le projet de budget pour l’enseignement scolaire prévoyait « 1.709 restitutions d’emplois enseignants dans le premier degré » et « 484 restitutions d’emplois enseignants dans le second degré », a mis en avant Gabriel Attal. Celles-ci avaient été justifiées par une nouvelle baisse de la démographie scolaire prévue en 2024. Le ministre de l’Education nationale a ramené dans le premier degré (maternelle et élémentaire), le nombre de suppressions d’emplois à 650.

Créations d’emplois dans les collèges et lycées

Pour les collèges et lycées, Gabriel Attal se targue d’avoir obtenu finalement 574 créations nettes d’emploi. « Pour le second degré, ce sera la première fois depuis 2017 que nous recréerons des emplois de professeurs », a-t-il souligné. Au collège et au lycée, les créations d’emplois permettent notamment de financer la mise en place des groupes de niveaux qui se déploieront en 6e et 5e à la rentrée prochaine.

« Un tiers des créations de postes au titre des groupes de niveaux bénéficieront aux académies ultramarines – Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion. Quelque 10 % des créations de postes bénéficieront à l’académie de Créteil, 5 % à l’académie d’Amiens ou encore 5 % à l’académie de Lyon », a affirmé Gabriel Attal aux organisations syndicales dans une réunion, selon un discours transmis à l’AFP.

Des groupes de niveaux en français et maths

« Pour les élèves les plus fragiles, les cours de français et de mathématiques seront dédoublés. Au cours de l’année, les élèves pourront changer de groupe : s’ils progressent, ils pourront évoluer », a détaillé le ministre.

Au primaire, le choix est « de continuer à réduire la taille des classes : nous étions déjà passés de 23,6 élèves par classe en 2017 à 21,5 à la rentrée 2023. Avec ce nouveau schéma d’emplois, nous atteindrons 21,4 élèves par classe à la rentrée, le plus bas niveau depuis que la Depp (l’agence statistique du ministère), mesure ce chiffre depuis 1960 ».