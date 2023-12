« Un niveau historique jamais atteint. » Le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessone a dressé ce jeudi en conférence de presse le bilan 2023 du narcobanditisme et des narchomicides, terme qu’il reprend à son compte tant « les faits ne visent pas, comme pour les réglements de compte, des individus impliqués à un certain niveau de responsabilité ». Cette année, 47 personnes sont mortes à Marseille à cause du trafic de drogue, et 118 ont été blessées « dans le cadre de tentatives d’assassinat ». L’an passé, le bilan faisait état de 33 décès et 43 blessés. Le narcobantisime a pris une autre tournure encore, dont voici les faits marquants.

De plus en plus de mineurs parmi les victimes… et un rajeunissement général

Parmi les 47 victimes, on dénombre 7 mineurs. « Au niveau des auteurs, il y a un très fort rajeunissement des mis en cause », relève par ailleurs le procureur. Ainsi, sur la totalité des personnes mises en examen en 2023 pour homicides volontaires ou tentatives d’assassinat, 11 % étaient des mineurs (soit six au total) et 51 % étaient âgés de 18 à 21 ans. Des jeunes tueurs présumés de 18 ans et 19 ans, interpellés et mis en examen au premier semestre, n’avaient même aucun antécédent. « Au cours de l’année, nous avons vu apparaître de plus en plus de jeunes en situation irrégulière », indique aussi Nicolas Bessone, qui fait le lien avec « le risque vital engagé » sur les points de deal, au coeur d’un guerre des clans entre les DZ Mafia et les Yoda.

De plus en plus de femmes impliquées dans le narcobantisme

C’est un autre point que le procureur souligne : la « féminisation » des mis en cause. Ainsi, en 2023, quatre femmes ont été mises en examen pour la préparation d’un assassinat. Les femmes semblent ainsi sortir de leur rôle plus traditionnel de nourrice pour « prendre un rôle plus actif dans la gestion du point de deal mais aussi dans l’organisation d’assasinat », affirme Nicolas Bessone. Elle seraient ainsi « en capacité de remplacer leur compagnon ou membre de leur entourage incarcéré. »

Des interpellations en flagrants délits sur des assassinats

La chose est également « nouvelle » à entendre le procureur de Marseille, qui salue le travail de la police judiciaire : l’interpellation en flagrant délit sur des assassinats. « Cinq équipes de tueurs différentes ont été interpellées et traduites devant le juge d’instruction », se félicite Nicolas Bessone. Ces interpellations après enquêtes permettent, selon lui, de ne pas travailler sur l’événement mais aussi « sur des équipes, des associations de malfaiteurs ». Et la nomination « imminente », par le ministère de la Justice, de deux postes de magistrats de liaison à Dubaï et dans les Caraïbes devraient permettre de « remonter plus facilement jusqu’aux commanditaires des réseaux de stupéfiants ». De quoi esquisser un peu d’espoir après une année 2023 marquée par une guerre des clans qui, depuis le 13 novembre « n’a pas fait de nouvel assaut » à la suite d’une vague d’interpellations. « Nous n’avons jamais de période aussi longue sans faits, relève Nicolas Bessone », ajoutant aussitôt : « Mais cela reste fragile ».