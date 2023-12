Fin de la controverse mémorielle ? La Ville de Lille a annoncé, ce jeudi, avoir positionné une plaque au pied du monument de Louis Faidherbe, qui trône au centre-ville. Elle souhaite « exprimer sa position, désapprouvant l’action du général Faidherbe, notamment lors des conquêtes coloniales et comme gouverneur du Sénégal ».

Depuis 2018, la statue de ce général est sujette à des critiques de la part d’associations qui voient, dans ce personnage, un colonisateur brutal et raciste. Pourquoi 2018 ? Il s’agissait du bicentenaire de la naissance de ce militaire français, né en 1818, à Lille. Certaines manifestations pour demander le déboulonnage de Faidherbe ont commencé à avoir lieu à cette époque. En juin 2020, la mention « Colon assassin » avait même été taguée sur la statue, en pleine nuit.

« L’exigence du devoir de vérité »

Pour ceux qui ne le savent pas, Louis Faidherbe est une figure militaire qui avait préservé la région de l’invasion prussienne en 1870. Mais il a également été l’un des principaux acteurs de la colonisation du Sénégal où il était gouverneur.

La ville de Lille avait alors promis de faire apposer une plaque explicative. Ce sera chose faite dans les prochains jours*, a annoncé la mairie. Un pupitre va rappeler « le contexte dans lequel le monument au général Faidherbe a été érigé à Lille, tout en désapprouvant, au nom de l’exigence du devoir de vérité, et au nom du droit à leur Histoire pour les peuples colonisés, son action comme gouverneur du Sénégal, et lors de ses conquêtes brutales et répressives de cette région, faites de pillages, d’exploitations et de crimes », explique la mairie, dans un communiqué.

La ville indique aussi avoir effectué un travail documenté en s’appuyant sur « des échanges menés avec des associations historiques et les conservateurs des musées de la ville de Lille, des historiens et des universitaires de France et de Saint-Louis du Sénégal, avec laquelle Lille est jumelée depuis 1978 ».

Les éléments complémentaires de compréhension historique et une bibliographie seront accessibles via un QR CODE positionné sur le pupitre.

* Ce jeudi midi, la plaque n’avait pas encore été apposée.