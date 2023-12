Pour arriver à déguster son champagne et ses huîtres, il faudra d’abord passer l’épreuve de la route. Bison futé prévoit de grosses perturbations dans le sens des départs ce vendredi et samedi, à l’occasion du coup d’envoi des vacances de Noël. Le centre d’informations routières voit rouge vendredi et samedi en région parisienne et en Auvergne-Rhône-Alpes. Le reste du pays est classé orange.

Dès vendredi matin, veille du réveillon, la circulation sera difficile. En Île-de-France, le trafic routier sera chargé « dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10 ». Bison futé conseille de quitter l’agglomération parisienne avant 10 heures et souligne que les « départs en vacances ou en week-end s’ajouteront aux déplacements habituels », notamment les trajets du travail au domicile.

Circulation très difficile aussi samedi

Le centre d’informations routières note aussi des « ralentissements importants au départ et en direction de Lyon » et prévoit un « flux de vacanciers significatif » dans la région. Il recommande d’éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 12 heures à minuit.

Samedi, la circulation routière dans le sens des départs promet d’être très difficile. La région parisienne reste classée rouge mais le reste du territoire est orange, signe d’une légère amélioration du côté d’Auvergne-Rhône-Alpes. Bison futé conseille de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 6 heures, d’éviter l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 7 heures à 17 heures, et d’éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11 heures à 17 heures.