L’horizon s’assombrit encore un peu pour la cinquantaine d’ostréiculteurs de Loire-Atlantique situés à la Bernerie et aux Moutiers. Déjà sous le coup d’une interdiction de vente de coquillages depuis quelques jours, la mesure qui concerne le nord de la baie de Bourgneuf a été durcie, mercredi. « Le préfet de la Loire-Atlantique avance au 4 décembre [au lieu du 6] la période d’obligation de retrait et de rappel des coquillages pêchés dans la zone de production conchylicole », indique le nouvel arrêté. La cause : « une nouvelle toxi-infection collective à norovirus », le virus de la gastro-entérite. Selon Le Courrier du Pays de Retz, trois personnes ont, cette fois, été malades, dont un enfant qui a dû être hospitalisé.

Déjà deux foyers signalés

Pour rappel, la préfecture a interdit jusqu’à début janvier la pêche, le ramassage, le transport, le stockage et la commercialisation des coquillages, et notamment des huîtres, très demandées en cette période de fêtes de fin d’année. Déjà deux foyers d’intoxication, le premier ayant concerné une quarantaine de pompiers qui fêtaient la Sainte-Barbe, ont déjà été signalés aux autorités depuis début décembre.

Contacté par 20 Minutes, le comité régional de la conchyliculture a expliqué ne pas être en mesure de répondre aux questions, en raison des « réunions de crise qui s’enchaînent ».