Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Fin de vie, Gaza, JO de Paris, Depardieu… Qu'a dit Emmanuel Macron dans « C à vous » sur France 5 ?

Au lendemain de l’adoption de la loi immigration, Emmanuel Macron était l’invité ce mercredi soir de l’émission « C à vous » sur France. En marge du texte, qui a causé des remous dans la majorité, le président s’est exprimé sur d’autres sujets dont le projet de loi sur la fin de vie, la situation à Gaza ou encore les JO de Paris 2024.

Le président a une nouvelle fois promis un « nouveau cap » pour 2024 et confirmé son énigmatique « rendez-vous » en janvier pour tenter une énième fois de relancer un second quinquennat décidément compliqué. « J’ai encore trois ans et demi devant moi », « je ne compte pas m’arrêter ! », a-t-il affirmé, combatif. « Je veux que l’année prochaine, on aborde de nouveaux grands défis et j’aurai à l’ouvrir avec un nouveau cap », « dans la continuité » du triptyque « libérer, protéger, unir », a-t-il ajouté.

Guerre Hamas – Israël : Le conflit a fait 20.000 morts à Gaza, selon le Hamas

Israël a ordonné de nouvelles évacuations dans la plus grande ville du sud de Gaza, pendant que les efforts se poursuivent jeudi pour obtenir une trêve dans le territoire où le bilan atteint désormais les 20.000 morts selon le Hamas. L’armée israélienne a ordonné mercredi sur les réseaux sociaux l'« évacuation immédiate » d’une zone « couvrant environ 20 % » de la ville de Khan Younès, selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha). « L’ampleur des déplacements résultant de l’ordre d’évacuation n’est pas claire », relève l’Ocha.

La bande de Gaza est privée d’électricité par le blocus total exercé par Israël et beaucoup d’habitants n’ont plus que la radio et le bouche-à-oreille pour s’informer. Selon l’Ocha, la zone à évacuer abritait plus de 111.000 habitants avant le début de l’offensive israélienne il y a deux mois, et compte désormais quelque 141.000 Palestiniens réfugiés dans 32 camps pour fuir les combats.

La justice européenne annule l’autorisation du plan de sauvetage d’Air France-KLM

Un coup de théâtre, aux conséquences encore incertaines : la justice européenne a annulé ce mercredi les décisions approuvant les aides massives de la France à Air France et Air France-KLM pendant la crise sanitaire, estimant que la Commission européenne avait commis une « erreur dans la définition des bénéficiaires ».

Saisi par les compagnies aériennes Ryanair et Malta Air qui considéraient les mesures d’aide « contraires au droit de l’Union », le Tribunal de première instance de l’Union européenne « fait droit à ces recours », a-t-il annoncé dans un communiqué.

Les conséquences concrètes de ces arrêts sont incertaines. Les aides d’Etat, des milliards d’euros qui ont permis à Air France-KLM et ses compagnies de surmonter la crise sanitaire ayant mis à l’arrêt le transport aérien mondial en 2020, ont depuis été remboursées, avec intérêts.