« Quand c’est tombé, tout le monde était dans la sidération la plus totale ». Comme assommés par le montant réclamé. Françoise Friez, retraitée lyonnaise, a eu la désagréable surprise de recevoir une quittance de son bailleur social Grand Lyon Habitat, l’informant à la mi-novembre, d’une régularisation des charges concernant le chauffage. A la clé une addition plus que salée. « Ils me réclament 1.437 euros », résume-t-elle, précisant ne pas être « la plus à plaindre » : « Pour ceux qui habitent dans un T4, le montant s’élève à 1.600 euros. » Un véritable coup de massue.

« J’avais déjà payé 1.346 euros de provisions de charges en 2022, appuie-t-elle, courrier à l’appui. Cela revient à presque 2.800 euros de chauffage pour l’année, sachant que parallèlement le loyer a été augmenté de 3,5 %. » L’incompréhension est de mise, d’autant que les années précédentes, les charges étaient moindres : 1.182 euros en 2021, selon les relevés que nous avons pu consulter. Soit une augmentation de près de 400 % en un an.

« Même en étalant les prélèvements, ça va être impossible »

« On s’attendait à une hausse de 30 % mais pas dans ces proportions-là », résume Françoise qui perçoit 1.800 euros de retraite mensuelle, estimant par ailleurs que le bailleur n’a pas su anticiper. Dans son immeuble, situé dans le quartier de Montchat, peu de locataires échappent à la sanction. Bien que Grand Lyon Habitat ait proposé d’échelonner la dette sur un an, beaucoup se retrouveront dans une précarité énergétique importante, souligne la retraitée. Et de s’inquiéter : « L’une de mes voisines, qui réside dans un appartement très mal chauffé, est déjà à découvert de 120 euros quand elle a fini de payer ses charges. Et encore, elle n’a pas mangé. Là, on lui demande 1.090 euros. C’est une catastrophe. Comment va-t-elle faire ? »

Une question que se pose également Randa, 37 ans, mère de quatre enfants qui habite dans un logement social situé dans le quartier des Brotteaux (6e). Elle, devra s’acquitter de 825 euros supplémentaires alors qu’elle a déjà avancé plus de 1.000 euros. Atteinte de fibromyalgie, elle a été déclarée en accident du travail et peine à joindre les deux bouts. « Même en étalant les prélèvements, ça va être impossible », se désole-t-elle, déplorant le manque d’informations. « On n’a pas été avertis, on a reçu ce courrier comme ça, dénonce-t-elle. Si encore, l’appartement était sain, mais ce n’est pas le cas. Il est insalubre. »

Dans son T4 de 68 mètres carrés datant de 1959, le thermomètre atteint péniblement les 18 degrés. Dans l’une des chambres qu’elle a baptisée « la morgue », la température stagne à 11 degrés, en raison d’un dysfonctionnement du système de chauffage. Sur les photos envoyées, des traces d’humidité et de moisissures envahissent les murs. « Cela fait deux ans que je râle, et rien n’a bougé jusqu’à ce que la presse commence à en parler ».

« C’est quatre fois plus que l’année précédente »

A l’inverse de Randa, Nassera habite dans un immeuble récent. Une résidence sociale construite en 2012 non loin du parc de la Tête d’or. « Mais il y a plein de malfaçons », souligne-t-elle. Et cette année, les charges ont explosé pour elle aussi. « J’avais déjà provisionné 430 euros, on me réclame 860 euros de régularisation. Ce qui revient à une facture de 1.290 euros à l’année, détaille cette retraitée. C’est quatre fois plus que l’année précédente (329 euros) ».

« Je n’ai jamais refusé de payer, mais si, au moins, on réglait nos problèmes », insiste-t-elle. Son appartement, elle l’a surnommé « le centre frigorifique ». « Pendant dix ans, j’ai eu 10 degrés chez moi l’hiver en raison d’une chaudière centrale défectueuse. Des techniciens sont venus quatre fois mais n’ont rien pu faire. » Après un désembouage du circuit effectué à l’automne, la température est remontée « à 20 degrés dans le salon et 18 degrés dans les chambres ».

« Je ne veux pas faire ma mauvaise tête, mais payer des sommes aussi démesurées alors qu’on n’était même pas chauffés, ça me fait maronner », lâche Nassera. Et d’ajouter : « Je ne suis malheureusement pas la seule, l’une de mes voisines doit s’acquitter de plus de 1.200 euros supplémentaires ». Soit cinq fois plus que l’année précédente.

Selon la confédération syndicale des familles, « 13.000 locataires » de Grand Lyon Habitat se sont vu réclamer des montants « historiques » allant de « 300 à 1.600 euros ». « Et cela, malgré deux augmentations successives de provisions de charges de chauffage, en 2022 et 2023, dont l’objectif annoncé était justement d’éviter des régularisations trop importantes », appuie son président Jean-Pierre Ottaviani, pointant une « erreur de gestion prévisionnelle du bailleur ». Ce dont se défend l’intéressé.

Un pic fatal

« En mars 2022, nous avions engagé des discussions avec les représentants des locataires et nous nous étions mis d’accord sur une hausse des provisions plafonnée à 40 % pour faire face à cette situation, répond Jean-Noël Freixinos, directeur général de Grand Lyon Habitat. Mais c’était avant le pic de l’inflation, qui a eu lieu entre août et octobre 2022, et au cours duquel les prix du gaz ont été multipliés par six par rapport à 2021. Cette revalorisation, jugée importante à l’époque par les associations s’est finalement révélée insuffisante, faute d’avoir pu anticiper ce pic ».

Autre facteur, le bouclier tarifaire « mis en place tardivement » pour les chauffages collectifs s’est avéré « moins protecteur que les boucliers des chauffages individuels », observe encore Jean-Noël Freixinos. Malgré les mesures de sobriété mises en place pour amortir le choc (-19 % de consommation), la facture a explosé. Elle s’est chiffrée à 12,4 millions d’euros en 2022, contre 8,9 millions en 2021. Un record.

« Nous assumons cette responsabilité en mettant tout en œuvre pour limiter les effets pour ses locataires, assure le bailleur. Nous effectuons du porte à porte auprès de 4.500 ménages les plus impactés en leur présentant les solutions les plus adéquates pour payer leur quittance ou en les orientant pour obtenir des aides financières. Nous leur avons également conseillé des gestes écoresponsables. » Un fonds d’urgence de 100.000 euros a été spécialement créé en 2023 et sera reconduit en 2024.

« Il faudra doubler ce fonds », estime de son côté la confédération syndicale des familles qui appelle aujourd’hui la métropole de Lyon à « attribuer une aide financière d’urgence aux bailleurs ».