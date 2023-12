Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Peu après 23 heures, le Parlement a mis fin mardi à 18 mois de rebondissements sur le projet de loi immigration. Après le Sénat, l’Assemblée nationale a voté le texte avec 349 voix pour et 186 voix contre, sur 573 votants, LR et RN joignant leurs voix à celle de la majorité comprenant Renaissance, Horizons et Modem. Mais cette adoption sonne pour Emmanuel Macron comme une victoire à la Pyrrhus. Son camp ressort en effet de cette séquence profondément divisé : 59 députés de la majorité présidentielle n’ont pas voté pour le texte. Le marasme touche aussi le gouvernement : le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a présenté sa démission à la Première ministre, sans que l’on sache pour le moment si elle a été acceptée.

Le coup est particulièrement dur pour Donald Trump. A 11 mois de la présidentielle américaine de novembre 2024, la Cour suprême du Colorado a déclaré l’ancien président inéligible dans cet Etat, mardi, au nom de sa participation à une « insurrection » lors de l’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, et ordonné son retrait des listes électorales locales de la primaire républicaine. Cette décision a toutefois été suspendue dans l’immédiat, pour laisser le temps à Donald Trump de faire appel. Dénonçant une décision « antidémocratique », l’ancien dirigeant a d’ailleurs indiqué qu’il allait déposer un recours devant la Cour suprême des Etats-Unis, qui devrait être amenée à trancher cet épineux dossier. Surtout, le Colorado n’est pas le seul Etat où une candidature de Donald Trump est menacée : des recours similaires ont été déposés dans une vingtaine d’Etats. Plusieurs, notamment le Michigan et le Minnesota, les ont retoqués.

Les chauffeurs VTC vont pouvoir mieux faire face à la hausse des coûts, nourrie par l’inflation. Les plateformes de réservation ont en effet annoncé mardi être parvenues à des accords pour une revalorisation des rémunérations à neuf euros minimum par course et trente euros de l’heure. Selon Yves Weisselberger, président de la Fédération française du transport de personnes sur réservation (FFTPR), cet accord « prouve la solidité du dialogue social sectoriel à la française dans le secteur des plateformes ». Le revenu minimum par course sera ainsi passé en un peu plus d’un an de six à neuf euros. « Ce n’est pas rien », a salué le président d’une des principales organisations de chauffeurs, l’Association des VTC de France (AVF), Karim Daoud.