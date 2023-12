Armés d’un gros sac cubique, estampillé Uber Eats ou Deliveroo, les livreurs à vélo sillonnent quotidiennement les grandes villes de France. Massés devant les 56.300 établissements qui utilisent ce service (en janvier 2023), nombre de ces indépendants sont issus de l’immigration voire en quête de papiers. Et pourtant, pas un mot de la loi immigration, qui a arraché un accord en Commission mixte paritaire ce mardi, ne les évoque. Ils sont entièrement occultés du volet dédié à la régularisation par le travail.

« Le seul mécanisme de régularisation par le travail est celui qui vient de la loi Hortefeux en 2007 puis de la circulaire Valls en 2012, qui ne prévoyaient évidemment pas le cas des autoentrepreneurs », souligne Serge Slama, professeur de droit public à l’université Grenoble-Alpes. Pour prétendre à une régularisation, il faut donc justifier d’un travail salarié et la loi immigration réclame huit fiches de paie. Or les livreurs, indépendants, sont payés en facture.

Un « vide complet » depuis plus de dix ans

Si le salariat comme porte d’entrée à l’obtention de papiers avait un sens en 2012, l’ubérisation de la société a depuis largement poussé les murs de la définition du travail. « Il existe un vide complet alors que les livreurs sont parmi les premiers concernés », se désole le député LFI de la 2e circonscription de la Loire-Atlantique, Andy Kerbrat. Difficile de savoir combien de coursiers sont sans-papiers ou en attente de l’obtention de l’asile, sur les près de 180.000 recensés au 1er janvier 2022. Le phénomène est toutefois connu.

« Nous avons des adhérents livreurs et sans-papiers », confirme Fabian Tosolini, délégué national en charge des travailleurs des plateformes chez Union-Indépendants. En mars 2022, l’Etat a signé une charte pour lutter avec les plateformes de livraison contre le travail illégal, entraînant la suspension de milliers de comptes. Le syndicat a réagi et demandé à l’Etat « la possibilité pour un travailleur indépendant d’obtenir une régularisation par le travail en justifiant ses chiffres d’affaires perçus par les plateformes au même titre que les salariés », rappelle Fabian Tosolini. Une demande restée lettre morte.

Une loi « dogmatique » critiquée jusqu’au Medef

Alors que l’exécutif s’est échiné à faire adopter une nouvelle mouture de sa loi immigration, rejetée à l’Assemblée nationale sans discussion le 11 décembre dernier, les livreurs « n’entreront a priori pas dans le champ de la loi, même s’il y aura certainement des circulaires ensuite », souffle Serge Slama. « C’est scandaleux, s’exclame Fabian Tosolini. On parle de personnes qui travaillent, qui cotisent à l’Urssaf, qui payent des impôts et qui ont porté le secteur de la restauration à bout de bras pendant la pandémie et aujourd’hui on leur tape sur l’épaule et on leur dit : "la sortie, c’est par là" ».

« Les travailleurs étrangers ne sont plus la priorité de cette commission. Sa priorité est de faire appliquer le programme de Marine Le Pen », tance Andy Kerbrat. Après qu’un accord a été trouvé, la cheffe de file du Rassemblement national a salué une « victoire idéologique » de son parti. « C’est un débat complètement hors-sol et idéologique », souligne Serge Slama tandis que Fabian Tosolini évoque « des positions dogmatiques ». Ce mardi, le président du Medef lui-même s’est inquiété du manque de main-d’œuvre, soulignant que l’économie française aura « massivement » besoin de travailleurs étrangers dans les années à venir.

Continuer à « délocaliser sur place »

L’invisibilisation des livreurs à deux roues a toutefois des avantages pour certains. « Beaucoup de secteurs économiques reposent sur le fait d’employer des sans-papiers sous-payés. Si les plateformes de livraison de repas contrôlaient la régularité des livreurs, elles auraient 80 % de coursiers en moins ! », assure Serge Slama qui ajoute que cette « économie informelle » permet aux plateformes de « délocaliser sur place ». « Évidemment qu’il y a une tentation de la part des plateformes de regarder sur le côté », admet Fabian Tosolini qui rappelle toutefois que récemment « tous les livreurs ont dit non aux tarifs de livraison imposés par les plateformes ». Début décembre, Unions-Indépendants et la CGT ont en effet appelé les coursiers à se mobiliser pour une meilleure rémunération.

Mais, « le projet de loi de Darmanin prévoit expressément de conditionner l’accès au statut d’autoentrepreneur à un titre de séjour », ce qui n’était pas « aussi clair » jusqu’ici, rappelle Serge Slama. Au risque de pousser les travailleurs sans-papiers à user de stratagèmes dans lesquels ils sont doublement exploités. De nombreux livreurs sans-papiers louent des comptes officiels, moyennant 150 euros par semaine, pour pouvoir travailler. « Plutôt que de permettre une amélioration des conditions de travail de tous ces livreurs et leur permettre de contribuer à l’effort national, on les fait basculer dans des réseaux mafieux », soupire Fabian Tosolini.