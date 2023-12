Comment éviter de vous faire avoir par l’arnaque au bois de chauffage

Il y a deux problèmes qui reviennent de manière récurrente en même temps que les températures baissent : les intoxications au monoxyde de carbone et les arnaques au bois de chauffage. Pour cette dernière, il n’existe cependant pas de détecteur vendu dans le commerce, obligeant les consommateurs à une vigilance particulière. Malgré les avertissements des autorités, les mises en garde de l’ONF, le nombre d’articles parus dans la presse ou les attaques de pirates éthiques des escroqueries au bois de chauffage augmentent. Sandoz, l’un de ces pirates, a d’ailleurs récemment mis au tas l’un des nombreux sites de faux vendeurs de bois.

Avec ses 600.000 abonnés sur YouTube, Sandoz, « hacker militant » selon Le Monde, traque les arnaqueurs, brouteurs et autres scammeurs depuis 2017. Et des têtes, il en a fait tomber depuis, le tout raconté en vidéo sur sa chaîne. « Mon enquête actuelle concerne une arnaque particulièrement préjudiciable liée à la vente de bois de chauffage, avec un réseau de sites frauduleux basés au Bénin », explique Sandoz à 20 Minutes. Ses dernières investigations qui ont mené le pirate jusqu’au site « nord-bois.net » et sa version allemande, « nordholz-discount.de ». « J’ai également répertorié une vingtaine d’autres sites gérés par la même personne », confie-t-il. Sandoz a pu infiltrer plusieurs de ces sites et découvrir l’étendue des dégâts, plus de 40 victimes depuis janvier rien que pour « Nord-bois.net » et un préjudice de 70.000 euros. Il a effacé le contenu du site et laissé une trace de son passage, prévenant les internautes qu’il s’agissait d’un site frauduleux. Pour ce site, c’est mort, mais il en reste beaucoup d’autres. Pour éviter de tomber dans le panneau, voici quelques tips.

L’habit ne fait sans doute pas le moine

Sans trop se fouler, il est possible de créer un site plus vrai que nature, tant dans son design que dans son contenu. Souvent, les arnaqueurs n’inventent rien et se payent une crédibilité en usurpant l’identité de véritables entreprises, comme c’est le cas pour « Nord-bois.net ». « Vérifiez la date de création du site. Les faux sites ont tendance à être récemment créés. Et utilisez des outils tels que Whois ou ScamDoc pour examiner les détails du domaine », conseille Sandoz. Sur ScamAdviser, l’analyse de « Nord-bois.net » montre que « le propriétaire du site Web utilise un service pour masquer son identité », qu’il « est (très) jeune » ou qu’il « semble être hébergé par une entreprise ayant une mauvaise réputation ».

« Même si un site semble professionnel avec des mentions légales, cela ne garantit pas sa légitimité. Faites des recherches approfondies sur l’entreprise prétendument derrière le site », ajoute Sandoz. Entrer simplement dans « Pagesjaunes.fr » l’adresse postale inscrite sur le site suspect vous aidera aussi. Soit cela ne renvoie à rien et vous êtes fixé, soit cela renvoie vers la véritable entreprise avec laquelle vous pourrez traiter.

« Il vaut mieux être parano que tomber dans le panneau »

« Les arnaqueurs attirent souvent les victimes en proposant des offres alléchantes et des prix très bas. Généralement, les faux sites vont casser les prix à la limite du ridicule pour attirer les victimes, affirme Sandoz par expérience. Si une offre semble trop belle pour être vraie, elle l’est probablement. » Sur le site « Nord-bois.net », par exemple, le stère de bûches de hêtre ou de charme était proposé à 63 euros. Contacté par 20 Minutes, l’ONF estime que le prix actuel du marché est « plutôt de 90 euros le stère dans les Hauts-de-France, et même 120 euros en Belgique ». Un prix défiant toute concurrence, avec la livraison gratuite, qui a poussé Kévin, un habitant du Pas-de-Calais, à commander et payer dix stères sur le site frauduleux.

Le pirate éthique Sandoz a laissé une trace de son passage sur le site d'arnaque au bois de chauffage. - M.Libert / 20 Minutes

« Il vaut mieux être parano que tomber dans le panneau », martèle le hacker. Cela ne vaut d’ailleurs pas que pour les sites proposant du bois de chauffage. Il y a peu encore, certains indices ne trompaient pas : fautes d’orthographe à la pelle, graphismes douteux, copier-coller de conditions générales de vente de vrais sites en oubliant de changer le nom… « Avec l’essor de l’intelligence artificielle, les faux sites peuvent désormais paraître très professionnels », poursuit-il.

« Utilisez des moteurs de recherche pour trouver des avis sur le site »

Là encore, il faut fouiller avant de passer commande. « Utilisez des moteurs de recherche pour trouver des avis sur le site, des retours d’expérience d’autres utilisateurs, et assurez-vous que le site n’est pas répertorié comme une arnaque sur des plateformes dédiées », conseille encore Sandoz.

Et ne pas cliquer aveuglément sur le premier résultat sponsorisé Google. On l’a fait pour vous et ça n’a pas loupé. En recherchant « bois de chauffage » dans le moteur de recherche, on tombe en premier sur le site sponsorisé « Sterexpress.fr ». C’est une arnaque, usurpation de la vraie entreprise « Stères express ». Selon des informations recueillies lors de son intrusion dans le site « Nord-bois.net », Sandoz affirme en effet que les escrocs s’offrent régulièrement les services d’agences spécialisées pour lancer des campagnes publicitaires et de référencement. Alors méfiance, parce qu’une fois votre argent parti, vous ne le reverrez sans doute jamais.