« On n’avait jamais été à découvert depuis qu’on s’est installés en 2016 ». Au sud de la Haute-Garonne, dans le petit village Cassagnabère-Tournas, Anaïs Loubet a toujours mis un point d’honneur à payer rubis sur l’ongle les factures de son exploitation agricole. Mais, ça, c’était avant. Avant que « 9 », le vaillant taureau reproducteur de cet élevage de 165 bovins, ne se retrouve vraiment patraque, un matin de « début octobre ». « Il était incapable de se lever. Il avait les muqueuses infectées et la langue tellement enflée qu’il ne pouvait même plus la rentrer et il n’a pas pu s’alimenter pendant quinze jours », raconte la jeune agricultrice.

Verdict du vétérinaire du coin : « 9 » a contracté la Maladie hémorragique épizootique (MHE), un virus que certains appellent le « Covid des vaches » et qui a fait sa première apparition officielle en France le 20 septembre.

« On n’a rien perçu du tout »

Selon, le ministère de l’Agriculture, 3.704 foyers ont été identifiés depuis, dans 20 départements, essentiellement du Sud-Ouest. Avec les frimas de l’hiver, la maladie, transmise par des moucherons piqueurs, s’est mise en pause. Mais les aides promises semblent elles aussi gelées. « On n’a rien perçu du tout. Si le virus s’était propagé vers le nord et les grosses terres d’élevage, il y aurait eu une réaction un peu plus rapide », râle Anaïs qui ce mardi matin a rallié le cortège des autres agriculteurs haut-garonnais en colère dans les rues de Saint-Gaudens, au sud de Toulouse.

La carte des foyers de MHE, arrêtée au 14 décembre. - Ministère de l'Agriculture

Car évidemment, le virus ne s’est pas arrêté au mâle du troupeau. Trente autres bêtes adultes du cheptel ont été touchées. Certaines vaches se sont contentées d’être « à plat », d’autres de maigrir anormalement et de boîter, d’autres encore sont restées paralysées plusieurs jours par ces rhumatismes d’un genre nouveau, incapables d’allaiter correctement leurs veaux. Et les « frais vétérinaires se sont mis à exploser » : 7.000 euros pour acheter, « sans même le voir », un autre taureau pour remplacer « 9 » en pleine période de saillie. Des montagnes d’antibiotiques et d’anti-inflammatoire à acheter pour alimenter une étable transformée en infirmerie. Il n’existe en effet aucun vaccin contre la MHE, seuls les symptômes peuvent être traités.

« A 20 euros la prise de sang », la facture explose

Anaïs a aussi « 20 broutards » qui auraient dû partir depuis longtemps pour l’Italie. Mais ils sont toujours là, à manger du fourrage qui ne leur était pas destiné, car pour être exportés de l’autre côté des Alpes, il faudrait qu’ils soient « négatifs ». Or, on connaît chez les humains avec le Covid, « un bovin peut rester positif pendant cinq mois ». « Et à 20 euros environ la prise de sang », l’agricultrice n’a pas les moyens de faire la vérification tous les jours.

« On n’a plus de trésorerie », se désole l’agricultrice. « Cette histoire va fragiliser les exploitations qui tournaient bien et faire disparaître celles qui étaient en sursis ». D’autant que, selon les spécialistes, sauf hiver particulièrement rigoureux, les contaminations reviendront avec le printemps.