Ils se sont rassemblés à Paris, Marseille, Toulouse ou bien encore Nantes. Lundi, à l’occasion de la journée internationale des personnes migrantes, plusieurs milliers de personnes ont défilé pour appeler à la « résistance » contre le projet de loi immigration dont les discussions doivent reprendre ce mardi matin en commission mixte paritaire après une interruption cette nuit.

A l’appel de collectifs de sans-papiers et de la Marche des Solidarités, plusieurs milliers de personnes étaient notamment rassemblées place de la République à Paris derrière des pancartes « Darmanin ne fera pas sa loi. » Ces militants associatifs, syndicaux, travailleurs sans-papiers et autres responsables politiques de gauche radicale ont commencé à défiler à 17 heures dans une ambiance festive vers la place de la Nation, après que la préfecture de police a interdit le parcours initialement déposé entre la place de l’Opéra et celle de la Concorde, qui se trouve à proximité de l’Assemblée nationale.

« Qui ramasse les poubelles ? C’est nous ! »

« Notre pays n’est pas, en ce moment, en train de se réunir à l’Assemblée nationale. Il est ici comme dans une soixantaine de villes pour manifester » contre un projet de loi « raciste », a dénoncé Denis Godard, un représentant de la Marche des Solidarités, promettant d’entrer « en résistance » si le texte était finalement adopté.

« Je suis là parce que les dispositions de ce projet de loi sont des mesures injustes », a abondé dans le cortège Françoise, une institutrice à la retraite de 71 ans. « Les travailleurs sans-papiers doivent être régularisés », a-t-elle estimé, parce qu' « ils paient des impôts ». « Qui ramasse les poubelles ? C’est nous ! », scandaient de leur côté d’autres manifestants, aux sons des vuvuzelas et des djembés.

Le sort de la mesure-phare du projet de loi, celle concernant la régularisation des travailleurs sans-papiers dans les métiers dits en « tension », fait partie au même titre que le versement de certaines prestations sociales des points d’achoppement entre le gouvernement et les oppositions de droite et d’extrême droite.