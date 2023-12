Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La CMP n’a finalement pas envoyé cette nuit la fumée blanche. Le conclave de députés et sénateurs qui doit décider du sort de la loi immigration doit reprendre ce mardi matin, après des désaccords de dernière minute entre l’exécutif et la droite. Déjà freinée dès son démarrage à 17 heures par une suspension de 4 heures, cette commission mixte paritaire a finalement été arrêtée à minuit trente, et ne reprendra que ce matin à 10h30, avec encore plusieurs dizaines d’articles à examiner.

Alors qu’un accord se dessinait entre la droite et le camp présidentiel, les négociations ont pâti d’un différend inattendu sur les allocations familiales. La droite veut conditionner les prestations sociales à cinq ans de présence sur le territoire (30 mois pour ceux qui travaillent), y compris les aides personnalisées au logement (APL), que la majorité souhaite au contraire voir échapper à ces restrictions.

Le procès de Monique Olivier touche à sa fin. Après trois semaines de débats, le verdict est attendu ce mardi à Nanterre. L’ex-femme de Michel Fourniret est jugée pour complicité dans trois crimes : les enlèvements et meurtres de Marie-Angèle Domèce et Joanna Parrish et l’enlèvement et la séquestration de la petite Estelle Mouzin. Lundi, les avocats généraux ont requis la réclusion criminelle à perpétuité à son encontre, assortie d’une période de sûreté de 22 ans, le maximum.

Monique Olivier, âgée de 75 ans, purge déjà une peine de réclusion criminelle à perpétuité : en 2008, elle a été condamnée pour complicité dans quatre enlèvements et meurtres commis par son mari. Dix ans plus tard, elle a écopé d’une nouvelle peine de 20 ans pour complicité dans un meurtre crapuleux.

En 2024, il va falloir ouvrir grand son portefeuille pour s’offrir une mutuelle. Les complémentaires santé à statut mutualiste prévoient en effet une hausse moyenne de 8,1 % de leurs cotisations l’année prochaine, une augmentation inédite depuis des années, selon une enquête de la Mutualité française parue ce mardi. La hausse sera de 7,3 % en moyenne pour les contrats individuels, et de 9,9 % en moyenne pour les contrats collectifs obligatoires (souscrits par les entreprises pour leurs salariés).

L’enquête porte sur 38 mutuelles, qui protègent 18,7 millions de personnes au total. Le gouvernement s’inquiète depuis plusieurs semaines de ces hausses et du risque d’impact sur le pouvoir d’achat. Mais il ne peut pas encadrer les tarifs des complémentaires santé et ne peut donc qu’appeler les consommateurs et les entreprises à faire jouer la concurrence.