Jouets, livres, jeux de société, vêtements… Les rayons du Bric-à-Brac Emmaüs d’Escalquens, près de Toulouse, se mettent au diapason de Noël à l’approche des fêtes. Et à raison, car de plus en plus de personnes optent pour des cadeaux de seconde main ou reconditionnés pour gâter leurs proches. Pour l’association Emmaüs, ce réflexe écologique, économique et solidaire n’est pas totalement nouveau.

Kamel* n’a pas attendu la mode de la seconde main pour opter pour des jouets reconditionnés pour sa fille. « Cela fait deux ans que je viens. Je ramène toujours les anciens et j’en prends des nouveaux adaptés à son âge », explique le père de famille, venant aussi tout le reste de l’année.

Une clientèle d’habitués mais qui rajeunit

La situation de Kamel, habitué des Bric-à-Brac Emmaüs, qui vient pour Noël n’a rien de surprenant. Comme l’explique François Gossa, chargé de développement et de traçabilité à Emmaüs Toulouse, « il n’y a pas de changement particulier de clientèle pour les fêtes par rapport au reste de l’année. Par contre, on remarque que de plus en plus de jeunes intègrent les rangs de nos habitués ».

Un rajeunissement de la clientèle dont Jeanne, 26 ans, est un exemple. « Moi je viens ici compléter mes cadeaux de Noël, notamment parce que j’ai une grande famille, donc ça fait du bien au budget », explique la jeune femme, les bras remplis de jouets et de livres. « Et puis ce qui est bien avec Emmaüs, c’est qu’en plus de l’aspect économique et écologique, il y a un aspect solidaire. On sait qu’en achetant on aide des gens, donc c’est super », complète-t-elle.

« Plus de conscience écologique et solidaire »

Et c’est vraiment ces aspects écologique et solidaire qui constituent la marque de fabrique d’Emmaüs. En effet, l’argent récolté par l’association permet de faire vivre une communauté de 45 personnes à Escalquens, et plus de 130 sur les trois magasins proches de Toulouse.

Habituée des brocantes, Elisabeth a découvert il y a peu Emmaüs et a été séduite par la formule proposée. « Je viens en particulier pour mes petits-enfants et ma fille, qui veut exclusivement des cadeaux de seconde main pour elle et ses enfants. Avant je faisais les brocantes, mais je viens ici parce qu’on trouve de jolies choses, notamment côté vaisselle, et parce qu’on aide indirectement ceux qui en ont besoin », explique la grand-mère en observant du coin de l’œil un plat en faïence blanc et bleu.

« L’effet L’abbé Pierre »

Quelles que soient les motivations des uns et des autres, Emmaüs Toulouse continue de bien fonctionner. Cette année particulièrement, avec la sortie du biopic sur L’abbé Pierre, fondateur de l’association, la cote d’Emmaüs a connu une réelle progression. Du moins, c’est le ressenti d’Emma*, alternante au sein de l’association qui parle d’un « effet abbé Pierre ». « Ce biopic nous a donné de la visibilité et a, je pense, sensibilisé certaines personnes au combat que nous menons », précise la jeune femme.

Malgré cet engouement, François Gossa note une baisse de qualité au niveau des dons par rapport aux décennies précédentes. Une baisse qui peut s’expliquer par une dégradation générale de la qualité des biens vendus en magasin, mais aussi, par un changement de réflexe de certains donateurs. Avec le développement des plateformes de revente, beaucoup cherchent à vendre leurs biens par eux-mêmes, et ne donnent que ce qu’ils ne parviennent pas écouler.

* Les prénoms ont été changés