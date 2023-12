Elle s’est présentée au collège avec un impressionnant couteau et sa lame de 17 centimètres. A Rennes, une élève de 5e âgée de 12 ans a semé la panique lorsqu’elle a menacé sa professeure d’anglais avec son arme, insistant sur sa volonté de tuer l’enseignante. Après avoir fait évacuer sa classe, la professeure du collège des Hautes-Ourmes avait pu s’échapper. L’adolescente avait finalement été désarmée sans avoir blessé physiquement personne. Classé en REP +, l’établissement n’a pas pour autant réputation d’être particulièrement violent. Mais cette attaque, quelques semaines après l’assassinat de Dominique Bernard dans un lycée à Arras, a réveillé les craintes de certains parents.

Devant les grilles de l’établissement rennais, une mère d’élève témoignait de son choc. « C’est horrible. Comment un élève peut venir avec un gros couteau comme ça au collège ? ». Avant d’oser une proposition. « Moi, je pense qu’il faudrait fouiller les sacs à l’entrée. Je serais plus rassurée », lance la maman. Doit-on fouiller les cartables pour assurer la sécurité des élèves ? Et est-ce légal ? Qui peut le faire ? 20 Minutes a posé la question à un grand nombre d’administrations, qui n’ont fait que se renvoyer la balle. Voilà la synthèse.

La loi autorise-t-elle une fouille des sacs des élèves ?

En France, seul un officier de police judiciaire peut fouiller les effets personnels d’un élève, que ce soit son sac ou son casier. Dans tous les cas, l’élève doit être présent lors de cette fouille. A l’entrée de certains établissements scolaires, on a pourtant déjà vu des sacs être contrôlés par des surveillants ou des agents de sécurité, en application des mesures Vigipirate. « Ces contrôles à l’entrée ne peuvent comporter de fouille et se limitent à l’inspection purement visuelle des sacs, avec le consentement des intéressés. L’agent doit demander l’ouverture du sac, mais ne l’inspecter que du regard, il ne peut pas le toucher, ni fouiller la personne elle-même », rappelait le ministère de l’Intérieur dans une réponse à une question posée par un député de l’Ardèche.

Et si l’élève refusait ? « Il ne peut être forcé à l’accepter, mais il est dans ce cas possible de lui refuser l’accès à l’établissement au titre des articles R. 421-10 et 421-12 du code de l’éducation », assure le ministère de l’Intérieur.

Est-ce que des fouilles ont déjà été réalisées ?

Dans les faits, il est déjà arrivé que des élèves voient leurs sacs être fouillés. Sur les forums spécialisés et réseaux sociaux, on trouve trace de nombreux témoignages de personnes évoquant une véritable fouille de leurs sacs. La plupart du temps, elle intervenait en fin d’année quand des membres du personnel s’inquiètent des idées de festivités salissantes à base de farine ou d’œufs. Cette pratique est illégale.

Dans la Drôme, une fouille géante est survenue début décembre dans un lycée mais elle a été menée par les policiers. Les forces de l’ordre avaient été contactées par la direction de l’établissement, qui soupçonnait un élève de détenir une arme blanche. L’établissement était celui où était inscrit Thomas, tué lors d’un bal à Crépol. Aucune arme n’avait été trouvée.

Ce que l’attaque terroriste d’Arras a changé

Si le plan Vigipirate est en vigueur depuis bien des années, certains événements dramatiques sont venus relever le niveau de sécurité dans les établissements scolaires. C’est notamment le cas depuis l’attaque terroriste dans le collège-lycée Gambetta d’Arras, où Dominique Bernard a été tué de plusieurs coups de couteau en octobre. Précisons que l’enseignant a été agressé à l’extérieur de l’établissement et qu’une alarme anti-intrusion a ensuite été déclenchée.

A Rennes, le lycée Descartes a été confiné et protégé par la police ce lundi 18 décembre en raison de la présence d'un individu suspect. - C. Allain/20 Minutes

Depuis cette attaque, certains établissements réalisent un contrôle visuel des sacs des élèves, qui doivent les ouvrir avant d’entrer. Les sacs des parents ou intervenants extérieurs sont également contrôlés. « En cas de suspicion avérée contrevenant au règlement intérieur de l’établissement, le chef d’établissement ou son représentant a toujours la capacité de convoquer l’élève et de lui demander de vider lui-même son sac en sa présence », précise le ministère de l’Intérieur. A la suite de l’attentat d’Arras, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille avait annoncé son intention de renforcer les contrôles aux entrées des établissements.

« Je ne peux pas faire du cas par cas »

Mais il est impossible de contrôler tout le monde. Ce lundi, le proviseur du lycée Descartes, à Rennes, l’a rappelé aux parents d’élèves qui s’inquiétaient du confinement de leurs enfants. « J’ai 1.500 personnes à gérer, je ne peux pas faire du cas par cas », a-t-il rappelé après les menaces d’une intrusion d’un homme armé.

Si la quasi-totalité des collèges sont aujourd’hui fermés et clôturés, il n’en va pas de même pour les lycées, lesquels accueillent un public plus âgé, parfois majeur et autorisé à sortir en toute liberté. En Bretagne, par exemple, on estime que près de 70 % des lycées ne sont pas totalement fermés. La région, qui a en charge les bâtiments, précise qu’il est « impossible » de contrôler 100 % des accès aux lycées « faute de personnel » mais se refuse pour l’heure à installer des tourniquets et des caméras. « Les écoles ne doivent pas devenir des prisons avec des barbelés et des miradors, on ne veut pas transformer les établissements en bunker », précise-t-on. D’autres régions ont fait le choix de renforcer leur sécurité. En Ile-de-France, 5.000 caméras ont été déployées aux abords des lycées.