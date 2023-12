Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et les préparatifs pour le repas de Noël laisseront vite place à ceux du réveillon du Nouvel An. Grosse fête entre amis ou en famille, soirée en petit comité ou réveillon au calme seul chez soi, à chacun sa Saint-Sylvestre. C’est en tout cas l’occasion de se créer des souvenirs, que la fête soit la meilleure de votre vie ou, au contraire, une catastrophe monumentale.

Et vous, quelle est votre soirée du Nouvel An la plus mémorable ? Gardez-vous un souvenir fort d’une fête de la Saint-Sylvestre particulièrement réussie ? Y a-t-il une soirée complètement ratée dont vous vous souviendrez toujours ? Un pays, une ville ou un lieu insolite dans lequel vous avez fêté le passage à la nouvelle année vous a-t-il particulièrement marqué ? Vous voulez partager une anecdote de soirée du Nouvel An ? Vos meilleurs 31 décembre sont-ils ceux passés avec vos amis, votre famille, ou en solo ? Racontez-nous, votre témoignage pourra servir à l’écriture d’un article. Merci !