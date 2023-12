Les pochettes d’emballage à pain ont revêtu une nouvelle garde-robe. Après Auch puis Condom, dans le Gers, c’est sur l’arrondissement de Mirande que ces pochettes, sur lesquelles sont imprimées des violentomètres, ont été distribuées dans les boulangeries. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Un violentomètre ? Comme son nom le laisse deviner, il s’agit d’un outil permettant de mesurer le caractère violent des comportements dont peuvent être victimes les femmes au sein de leur couple. Ils sont classés en trois catégories avec un code couleur : en vert, pour ceux jugés respectueux ; en orange, pour ceux possédant un caractère sexiste, offensant, et/ou problématique ; et en rouge, pour les comportements violents et dangereux.

Une opération sur tout le département

Ce dispositif a été conçu en 2018 par les Observatoires des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis et Paris, l’association En Avant Toute(s) et la Mairie de Paris, puis repris par la Maison pour l’égalité femmes hommes en 2021. C’est avant tout un outil pour sensibiliser aux violences faites aux femmes, notamment dans le département du Gers, qui est une zone rurale, où les femmes peuvent plus facilement se retrouver isolées.

Les pochettes d’emballage ont été choisies par la préfecture et la sous-préfecture, comme support de communication pour sa facilité à entrer dans le quotidien de tous les foyers, permettant ainsi de toucher et sensibiliser un très large public.

Les violences conjugales en constante augmentation

Cette opération, initialement lancée il y a quatre ans, se prolonge cette année en raison de la constante augmentation des violences intrafamiliales. « Il est impératif de rester mobilisé et de poursuivre le combat pour protéger les victimes de toutes formes de violences », explique Raphael Farges, sous-préfet de Mirande qui s’est rendu dans une boulangerie pour le lancement de l’opération dans l’arrondissement.

Dans le Gers, pour l’année 2022, la gendarmerie a enregistré 450 faits de violences intrafamiliales et 201 faits de violences sexuelles. Du côté de la police nationale, 141 faits de violences intrafamiliales et 38 faits de violences sexuelles ont été dénombrés. Au niveau national, les services de sécurité ont enregistré 244.000 victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2021.