Pourquoi rougit-on aujourd’hui des blagues qui nous faisaient marrer hier ?

« Ah c’est marrant, ça m’fait plus marrer », rappait Orelsan, à un mot près. Au contraire des tubes des années 1980 ou des grands crus, les blagues ne se bonifient pas avec le temps. Et si les sketchs misogynes de Chevalier et Laspalès, les imitations lourdes de Jean Roucas ou les blagues des Grosses têtes faisaient encore rire le public il y a trente ans, ce n’est plus forcément le cas aujourd’hui. Ce lundi, d’ailleurs, un gendarme adepte des « blagues à la Bigard » a été condamné pour « harcèlement sexuel ». Pour autant, l’humour ne s’est pas aseptisé au fil du temps. Alors on a voulu savoir pourquoi on peut rougir en 2023 de ce qui nous faisait marrer jadis.

« On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle », lâchait Desproges en introduction d’un spectacle. « Qu’est-ce que c’est que ces Portugais qui viennent retirer le pain de la bouche à nos Arabes », lançait Coluche à la télé. Et Bigard qui faisait rire grassement des stades entiers avec son « lâcher de salopes ». Sans oublier Michel Leeb et ses caricatures de l’Africain ou du Chinois, balancées en prime chez Drucker… « En fonction des époques et des bouleversements sociaux, on ne rit pas de la même façon et, surtout, on ne s’autorise pas à rire des mêmes choses », expliquait Nelly Quemener, enseignante-chercheuse qui a longtemps travaillé sur l’évolution de l’humour en France. « L’humour d’hier est différent de celui d’aujourd’hui parce qu’il doit s’adapter à la société », reconnaît aussi Grégoire Furrer, fondateur du festival Montreux Comedy et de Lillarious.

« Chez les Inconnus, il y a un tas de trucs qui ne passeraient plus aujourd’hui »

« Certains humoristes s’autorisaient des choses, comme des blagues racistes ou misogynes, parce qu’à une époque, se moquer des noirs comme le faisait Michel Leeb ou claquer une main aux fesses d’une femme n’était pas un problème », se désole l’humoriste Hélène Vezier, alias Madame Meuf. « Même chez les Inconnus, il y a un tas de trucs qui ne passeraient plus aujourd’hui », ajoute-t-elle, en référence au sketch « Les envahisseurs » ou à leur parodie de l’émission « Ushuaïa ».

Alors pourquoi les blagues de Bun Hay Mean sur les Algériens et les vannes trash de Pierre-Emmanuel Barré passent-elles crème ? « C’est une question d’époque et d’intention », estime Grégoire Furrer. « De bienveillance dans le fond », précise Elise Giuliani, une jeune standuppeuse nordiste. Rire de quelqu’un n’est pas forcément un signe de mépris. « Je suis la première à me moquer gentiment des filles », affirme-t-elle. « L’intention, c’est la grande différence entre l’humour noir et sociétal et la caricature », ajoute Hélène Vezier.

« L’humour est un art qui vieillit mal, notamment parce qu’il est très contextuel », reconnaît le patron du festival Montreux Comedy. Cela nécessite « d’être complètement en accord avec son époque pour ne pas être ringard », insiste Madame Meuf. Si les blagues passent, certains grands thèmes restent, « la politique, la critique des puissants », « la nécessité de dénoncer », « la vie », « l’humour de situation »… Et d’autres s’imposent aujourd’hui, « comme le rapport hommes-femmes », « les minorités », « l’identité ».

Existe-t-il des limites aujourd’hui ? « Pour moi, c’est la loi. Parce qu’il faut quand même laisser aux humoristes le droit à la mauvaise blague, faute de quoi on risque de voir des artistes s’autocensurer », insiste Grégoire Furrer. C’est un peu le cas d’Elise Giuliani : « Je ne dis pas tout ce que je voudrais, parce que je n’ai pas encore la notoriété qui me le permettrait. » De la même manière, Hélène Vezier estime « qu’il y a des choses qui ne passent pas avec tout le monde ». De fait, il n’y a pas d’humour universel et puis, comme disait Benjamin Tranié, « on est tous le beauf de quelqu’un ».