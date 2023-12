Le végétarisme devenu presque consensuel, le coronavirus de moins en moins présent médiatiquement et le débat « Messi ou Cristiano Ronaldo ? » désormais anachronique, on aurait pu espérer, en cette année 2023, une tablée de Noël enfin apaisée et des sujets triviaux uniquement sur Frédéric toujours célibataire à 32 ans ou sur l’éducation défaillante du petit Benjamin qui bouffe encore la dinde avec les doigts.

C’était sans compter sur le pouvoir clivant de l’actualité et sa capacité à sans cesse se renouveler. Si certaines figures historiques du débat familial nous ont donc quittés, 2023 regorge de nouveaux sujets pour s’étriper plus ou moins gentiment entre le fromage et la bûche. 20 Minutes a concocté un top cinq des discussions les plus explosives du réveillon.

Le conflit israélo-palestinien

Un peu de contexte : Depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre, le conflit entre Israël et l’organisation terroriste ne cesse d’agiter l’actualité internationale, notamment en raison du bombardement massif de la bande de Gaza et de sa population civile par l’armée israélienne.

Pourquoi cette place au classement : Une combinaison de terrorisme, de négationnisme, d’antisémitisme, de crimes de guerre et de morts civiles ne pouvait finir que numéro 1 du classement. De base, la discussion est si touchy qu’elle truste chaque année le top 5, même quand il ne se passe relativement rien pendant des mois. Alors quand le front s’agite de manière aussi véhémente… Et de toute manière, un débat où chaque camp traite l’autre de « nazis » et de « tueurs d’enfants et de bébés » sans la moindre nuance reste difficilement battable, malgré une solide concurrence cette année.

La loi immigration :

Un peu de contexte : Le gouvernement tente de faire passer une ultime loi en cette fin année, sur un sujet plus que brûlant : l’immigration. La première version du texte a suscité le rejet de la gauche, qui trouve le texte trop dur, et de la droite, qui trouve le texte trop mou (et qui veut se payer le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin). Résultat : une motion de rejet à l’Assemblée, et un second round avec passage en commission mixte paritaire.

Pourquoi cette place au classement : Des lois impopulaires du gouvernement, on en a bouffé tout au long de l’année (oui, la réforme des retraites, on pense notamment à toi), si bien que le tube est un peu trop usé pour prétendre à une première place. Néanmoins, admettons que cette équation : « immigration – sujet là encore toujours clivant même sans avoir besoin d’actualité – multiplié par Macron additionné à Gérald Darmanin, deux hommes politiques qui déchaînent les passions, le tout à la racine carrée de Montée en flèche du Rassemblement national » a de quoi réveiller même le débatteur le plus lassé de la vie politique.

L’uniforme à l’école

Un peu de contexte : C’est le marronnier surprise de la Macronie. Dans une année 2023 marquée par l’inflation et la (très) lente prise de conscience sur le harcèlement scolaire, l’uniforme est de plus en plus présenté comme la solution miracle pour régler nombre de problèmes scolaires (et éviter le sujet des salaires des enseignants), au point que le ministère de l’Education nationale prévoit des expérimentations de grande ampleur pour 2024.

Pourquoi cette place au classement : Toute personne ayant déjà été à l’école, chacun se sent étrangement légitime pour en parler. « Les enfants » restent également une valeur sûre du débat enflammé, instinct de survie de l’espèce et de protection des plus faibles oblige.

Anatomie d’une chute

Un peu de contexte : Difficile d’être passé à côté de la sensation cinématographique de l’année. En raflant la Palme d’or à Cannes, Anatomie d’une chute s’est attiré un coup de projecteur rare pour un film français, confirmé par son million de spectateurs et réaffirmé par diverses nominations internationales, notamment les goldens globes.

Pourquoi cette place au classement : « Ce n’est que de la fiction » empêche clairement ce film d’entrer sur le podium. A part ce reproche sur le fond, le potentiel de débat semble infini : la qualité du film ( « Chef-d’œuvre absolu » versus « C’est juste ''Les petits mouchoirs'' mais version de gauche »), la conclusion – meurtre, suicide ou accident ? – et évidemment le sous-texte féministe. Bonus non négligeable pour envenimer les discussions, le discours de Justine Triet lors de la remise de la Palme d’Or, critiquant la réforme des retraites.

Le réchauffement climatique :

Un peu de contexte : Certes, la tête de gondole Greta Thunberg est quasiment portée disparue médiatiquement, mais comme chaque année, le dérèglement climatique aura encore fourni un menu assez gratiné, entre canicules abominables cet été, sécheresse, inondation et catastrophes climatiques partout dans le monde.

Pourquoi cette place au classement : On pensait enfin échapper à ce débat de piètre qualité cette année, au vu des canicules incontestablement suspectes niveau influence de l’homme et une nouvelle année de température record. Mais voilà que le mois de novembre fut un peu frisquet en France, si bien que vous n’êtes pas à l’abri d’un oncle climatosceptique. Il fallait bien un sujet plus consensuel.